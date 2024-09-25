西甲｜門神收咧 巴塞照攻博大勝有「基」

西甲「一哥」巴塞隆拿今季成績突出，聯賽6戰全勝，但同時間的傷兵問題卻持續加劇，最新更有首席門神達史特根因嚴重膝傷提早收咧；「地上最強」在未及引入新門將之前，將會續以副選的恩拿基彭拿把關，大軍將以強大火力，剋制對手，今晚遇弱旅基達菲，仍有力最少贏2球。(球賽編號FB1184，9月26日03:00開賽)

巴塞上仗西甲作客以5比1大破維拉利爾，打破後者今季聯賽不敗身；中前場鐵三角耶馬爾、羅拔利雲度夫斯基與拉芬夏比洛尼默契十足，火力驚人；球隊單計近3場聯賽攻入16球，無堅不摧。