西甲｜門神收咧 巴塞照攻博大勝有「基」

西甲「一哥」巴塞隆拿今季成績突出，聯賽6戰全勝，但同時間的傷兵問題卻持續加劇，最新更有首席門神達史特根因嚴重膝傷提早收咧；「地上最強」在未及引入新門將之前，將會續以副選的恩拿基彭拿把關，大軍將以強大火力，剋制對手，今晚遇弱旅基達菲，仍有力最少贏2球。(球賽編號FB1184，9月26日03:00開賽)
巴塞上仗西甲作客以5比1大破維拉利爾，打破後者今季聯賽不敗身；中前場鐵三角耶馬爾、羅拔利雲度夫斯基與拉芬夏比洛尼默契十足，火力驚人；球隊單計近3場聯賽攻入16球，無堅不摧。
當然，巴塞的傷兵問題依然嚴重，除了開季一直養傷的法蘭基迪莊、朗奴阿拿奧祖及加維等；新傷也有比拿爾、法明盧比斯及丹尼爾奧莫，最新則是達史特根也加入傷兵行列。
彭拿身手有限
今夏加盟的主帥費歷克已與總監迪高商討增聘新門將，但正是遠水不能救近火，球隊暫時被逼續用25歲的彭拿把守最後一關；只是此子上季頂替達史特根期間，上陣17場失32球，實力不足；既然「頂檔門神」難予人信心，可以預見往後巴塞必會全力進攻，以攻代守，爭取盡早拉開比分。
基達菲聯賽開季6戰4和2負，期間僅入3球失5球，攻不銳，防守亦一般；今場更會有主帥波達拉斯停賽，臨場應變只怕難度加大，弱勢造訪巴塞，只求輸少當贏。相關連結：香港賽馬會網頁