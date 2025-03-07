西甲｜雙雄主場出擊 巴塞保榜首十「拿」九穩

西甲爭霸三頭馬車，上輪有皇家馬德里「失蹄」即變落後；而「一哥」巴塞隆拿，明晚深夜將會先登場，迎戰中游的奧沙辛拿。球隊挾周中歐聯勝仗振奮軍心，加上聯賽 6連勝氣勢，不難再拿下3分確立聯賽榜優勢，主勝可期。(球賽編號FB8655，3月9日04:00開賽)
巴塞剛在歐聯作客以1比0險勝葡超勁旅賓菲加，比賽早段有年輕後衛古巴斯領紅牌被逐，大部分時間少踢一人，仍憑將士用命贏波。賽後主帥費歷克激讚隊員：「我很驕傲，我們由22分鐘起便打少一人，這是偉大勝利，大家跑了很多。」
費歷克更點名大讚門將施捷斯尼屢救險球，認為該波蘭門神是贏波最大功臣，自掛靴後東山復出，近期狀態已回復巔峰，令巴塞無後顧之憂。至於在歐聯領紅牌的古巴斯，今場有望續任正選；而上仗西甲因發燒缺陣的加維，都可候命；配上前線無敵鐵三角耶馬爾、羅拔利雲度夫斯基與拉芬夏比洛尼的進攻，明晚甚至有力大捷。
對手奧沙辛拿上仗聯賽與護級分子華倫西亞打和3比3，防線不穩問題嚴重，近4場聯賽只得3和1負；加上近7次與巴塞交手只錄得1勝6負，計近5次作客巴塞更全輸，今場只能輸少當贏。
皇馬聯賽陷低潮
另邊廂，上輪西甲倒灶1比2敗走貝迪斯的皇馬，目前在聯賽榜已落後巴塞3分；球隊在歐聯勝出馬德里打吡後，周日晚續在地頭鬥華歷簡奴。「銀河艦隊」近5場西甲只嘗一勝，但整體戰績其實已逐漸回升；單計西甲主場近6戰5勝1和，火力十足，在班拿貝出戰，往往是信心保證。
人腳方面，攻中祖迪比寧咸波監刑滿復出，勢如猛虎出柙；防線亦會有傷愈回勇的阿拉巴，在歐聯輪休後回歸正選。對手華歷簡奴狀態平平，近3場聯賽1和2負；主力守將梅民上仗更受傷要提早收咧，令防線缺口更大，預料無力抵抗皇馬強攻。(球賽編號FB8621，3月9日23:15開賽)相關連結：香港賽馬會網頁