西甲｜雙雄主場出擊 巴塞保榜首十「拿」九穩

西甲爭霸三頭馬車，上輪有皇家馬德里「失蹄」即變落後；而「一哥」巴塞隆拿，明晚深夜將會先登場，迎戰中游的奧沙辛拿。球隊挾周中歐聯勝仗振奮軍心，加上聯賽 6連勝氣勢，不難再拿下3分確立聯賽榜優勢，主勝可期。(球賽編號FB8655，3月9日04:00開賽)

巴塞剛在歐聯作客以1比0險勝葡超勁旅賓菲加，比賽早段有年輕後衛古巴斯領紅牌被逐，大部分時間少踢一人，仍憑將士用命贏波。賽後主帥費歷克激讚隊員：「我很驕傲，我們由22分鐘起便打少一人，這是偉大勝利，大家跑了很多。」