西甲｜馬德里體育會 大炒無難「度」

雖然馬德里體育會近期各路戰線失利，但由於前領雙雄要兼顧歐聯，表現隨時不穩，有失分危機；馬體會今夜在本輪西甲尾門，主場迎戰包尾、降班幾成定局的華拉度列，必望大開殺戒繼續保爭霸夢，「讓球」開出馬體會讓[-2/-2.5]球，照捧上盤。(球賽編號FB0200，4月15日03:00開賽)
馬體會自上月起黑氣纏身，歐聯及西盃分別被皇家馬德里及巴塞隆拿淘汰，聯賽一度連失8分；直至上輪聯賽憑青訓產品柏保路巴里奧斯補時入波，作客2比1絕殺西維爾才止跌，但仍落後榜首巴塞隆拿10分但少賽1場，聯賽尚餘7周。
已領軍超過13年的名帥施蒙尼，面對球隊早前低潮，從容不迫，並說：「我們在各項賽事完成得很好，並會繼續努力及改進，以追近前列球隊及接受我們所處的位置。」馬體會後防主力荷西基文尼斯波監刑滿，今場復出擔正；而射手祖利安艾華利斯上仗聯賽射入12碼先扳平，今季聯賽累積已入12球，今場仍跟基沙文合作攻堅。
球隊剋住華拉度列，近6次西甲對賽全勝之餘，對上3次交手最少淨勝3球；加上對方長期包尾，計季內聯賽作客15戰只得1勝14負失44球，弱得交關，馬體會有力大捷除烏氣。
華拉度列上仗主場照吞基達菲4蛋，聯賽又4連敗，中場主力馬里奧馬田上半場已領紅牌被逐；守將路易斯佩雷斯，據報該仗在後備席與被換出的前鋒祖安美拿達沙發生衝突，路易斯佩雷斯更意圖攻擊對方。隊內士氣低迷，球員無心戀戰，今夜作客大都會球場，輸少當贏。相關連結：香港賽馬會網頁