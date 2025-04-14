西甲｜馬德里體育會 大炒無難「度」

雖然馬德里體育會近期各路戰線失利，但由於前領雙雄要兼顧歐聯，表現隨時不穩，有失分危機；馬體會今夜在本輪西甲尾門，主場迎戰包尾、降班幾成定局的華拉度列，必望大開殺戒繼續保爭霸夢，「讓球」開出馬體會讓[-2/-2.5]球，照捧上盤。(球賽編號FB0200，4月15日03:00開賽)

馬體會自上月起黑氣纏身，歐聯及西盃分別被皇家馬德里及巴塞隆拿淘汰，聯賽一度連失8分；直至上輪聯賽憑青訓產品柏保路巴里奧斯補時入波，作客2比1絕殺西維爾才止跌，但仍落後榜首巴塞隆拿10分但少賽1場，聯賽尚餘7周。