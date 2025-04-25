西盃決賽｜巴塞勢「三挫」皇馬

西班牙盃明晚深夜上演決賽，由巴塞隆拿大戰皇家馬德里，這場「國家打吡」將在中立場西維爾上演。巴塞目前正向四冠王進發，今場雖有射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)缺陣，火力依然可信；面對士氣平平的皇馬，可以秤先。(球賽編號FB0955，4月27日04:00開賽)
今季已經拿下西超盃的巴塞，現時在西甲聯賽榜帶出，奪標形勢大好；同時在歐聯亦已打入四強，假如今戰能打敗皇馬，四冠王之路又會踏前一步。球隊近態出色，各項賽事近5戰4勝1負；唯一敗仗僅是在歐聯八強次回合，於首回合大幅領先多蒙特下，次回合踢得保守輸波，但無阻晉級。
托利斯或奧莫為巴塞攻堅
當然，「地上最強」巴塞缺少小腿受傷的首席射手羅拔利雲度夫斯基是一大打擊；不過，主帥費歷克對「羅拔仔」缺陣素有應對方法，就是以費倫托利斯或丹尼爾奧莫頂上，鋒線發揮依然強勁。事實上，巴塞在今屆西盃對貝迪斯及華倫西亞，以至聯賽對馬略卡，都是在該波蘭射手缺陣下，仍能大勝對手。
其中丹尼爾奧莫已連續3場聯賽入波，跟天才新星耶馬爾(Yamal)及巴西神鋒拉芬夏比洛尼組成的新鋒線，一樣無堅不摧。防線又由表現穩定的老牌門將施捷斯尼把守，穩健度亦足。
皇馬麥巴比或復出
皇馬方面，雖然各項賽事近4戰3勝1負，但歐聯兩負阿仙奴出局，加上聯賽被巴塞拋甩4分，隱現該隊實力今非昔比，大軍士氣平平。主力射手基利安麥巴比雖然有望趕及今場傷愈，但狀態或受影響；其鋒線拍檔雲尼斯奧斯祖利亞，近期腳風一般，各項賽事近5場只入1球。
更壞消息是中場重心卡馬雲加剛戰聯賽傷出，今場被逼缺陣，影響攻守連繫。球隊戰績滑落，名帥安察洛堤地位不穩，更傳出今場賽後即離隊；加上兩軍今季兩度交手，巴塞分別贏4比0及5比2，明晚有力季內「三殺」皇馬封王。相關連結：香港賽馬會網頁