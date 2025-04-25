西盃決賽｜巴塞勢「三挫」皇馬

西班牙盃明晚深夜上演決賽，由巴塞隆拿大戰皇家馬德里，這場「國家打吡」將在中立場西維爾上演。巴塞目前正向四冠王進發，今場雖有射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)缺陣，火力依然可信；面對士氣平平的皇馬，可以秤先。(球賽編號FB0955，4月27日04:00開賽)

今季已經拿下西超盃的巴塞，現時在西甲聯賽榜帶出，奪標形勢大好；同時在歐聯亦已打入四強，假如今戰能打敗皇馬，四冠王之路又會踏前一步。球隊近態出色，各項賽事近5戰4勝1負；唯一敗仗僅是在歐聯八強次回合，於首回合大幅領先多蒙特下，次回合踢得保守輸波，但無阻晉級。