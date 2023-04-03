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波經
2023-04-03 17:54:51

阿甲｜貝格拉諾沙米恩圖穩守半場 中央迎沙蘭迪兵工廠慣大手交易

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CA科爾多瓦中央主場對沙蘭迪兵工廠，根據往績為入球騷保證。

CA科爾多瓦中央主場對沙蘭迪兵工廠，根據往績為入球騷保證。

4月4日早上兩場阿根廷甲組聯賽中下游之戰， 貝格拉諾對沙米恩圖兩軍都在上半場試探對手，推介低風險的半場入球細。另一場CA科爾多瓦中央對沙蘭迪兵工廠就要信往績，全場入球大於2.5球2.29倍。

阿根廷甲組聯賽 貝格拉諾 對 沙米恩圖（球賽編號：FB9546 ，4月4日早上7︰00開賽）

阿根廷甲組聯賽 CA科爾多瓦中央 對 沙蘭迪兵工廠（球賽編號：FB9545，4月4日早上8︰30開賽）

貝格拉諾（圖）攻力與沙米恩圖一樣難有保證。

貝格拉諾（圖）攻力與沙米恩圖一樣難有保證。

貝格拉諾沙米恩圖推介半場入球細

主場的貝格拉諾排18位，但與第22的沙米恩圖只相距3分，實力差距不大。綜觀貝格拉諾及沙米恩圖兩隊相同之處，兩軍近8場有7場半場入球不足1.5球開細，踢法傾向上半場試探。貝格拉諾攻力弱為整個聯賽尾三，8場僅轟入5球。而去仗負名牌球隊河床的沙米恩圖也不見得出彩，近兩場阿甲見負兼一球不入，打擊球員信心。推介1.24倍的半場入球細外，若認為分頭太薄可考慮全場入球2.5球買細，1.49倍較好分頭。

貝格拉諾對沙米恩圖賽前分析及數據 

貝格拉諾對沙米恩圖賠率

 

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CA科爾多瓦中央主場對沙蘭迪兵工廠，根據往績為入球騷保證。

CA科爾多瓦中央主場魔力引發入球騷

CA科爾多瓦中央及沙蘭迪兵工廠兩隊難兄難弟，同以8分排下游。兩軍攻力同樣不強，但根據對賽往績，CA科爾多瓦中央主場往往有化學作用。近兩次中央主場，分別在阿甲以5︰0大炒沙蘭迪兵工廠、及在阿甲盃以3︰3大手交易。一於執住入球大於2.5球2.29倍。若嫌2.5球太進取，不妨考慮2/2.5球盤，1.98倍貼近足水，亦係晨早波唔錯嘅選擇。沙蘭迪兵工廠射手路爾斯利爾今季攻入3球，3球都是近4場取得，獲另一利好因素加乘。

CA科爾多瓦中央對沙蘭迪兵工廠賽前分析及數據

CA科爾多瓦中央對沙蘭迪兵工廠賠率

更進取的話可以將兩場阿甲串起來，貝格拉諾對沙米恩圖1.24倍的半場入球細，串CA科爾多瓦中央對沙蘭迪兵工廠入球大於2.5球2.29倍，變出2.84倍。

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