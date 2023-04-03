阿甲｜貝格拉諾沙米恩圖穩守半場 中央迎沙蘭迪兵工廠慣大手交易

4月4日早上兩場阿根廷甲組聯賽中下游之戰， 貝格拉諾對沙米恩圖兩軍都在上半場試探對手，推介低風險的半場入球細。另一場CA科爾多瓦中央對沙蘭迪兵工廠就要信往績，全場入球大於2.5球2.29倍。 阿根廷甲組聯賽 貝格拉諾 對 沙米恩圖 （球賽編號：FB9546 ，4月4日早上7︰00開賽） 阿根廷甲組聯賽 CA科爾多瓦中央 對 沙蘭迪兵工廠 （球賽編號：FB9545，4月4日早上8︰30開賽）

貝格拉諾沙米恩圖推介半場入球細 主場的貝格拉諾排18位，但與第22的沙米恩圖只相距3分，實力差距不大。綜觀貝格拉諾及沙米恩圖兩隊相同之處，兩軍近8場有7場半場入球不足1.5球開細，踢法傾向上半場試探。貝格拉諾攻力弱為整個聯賽尾三，8場僅轟入5球。而去仗負名牌球隊河床的沙米恩圖也不見得出彩，近兩場阿甲見負兼一球不入，打擊球員信心。推介1.24倍的半場入球細外，若認為分頭太薄可考慮全場入球2.5球買細，1.49倍較好分頭。 貝格拉諾對沙米恩圖賽前分析及數據 貝格拉諾對沙米恩圖賠率