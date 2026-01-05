非國盃｜爭入8強激戰連場 埃及「超霸鷹」勢闖關

非洲國家盃16強今晚進入第3天賽事，兩大名氣球隊埃及及「超霸鷹」尼日利亞，在上、下線分途出擊，分別鬥貝寧及莫桑比克；預料雙雄有力再法定時間淘汰對手，其中埃及踢法一向穩陣，加上對手貝寧早前在世盃外表現不俗，今場必定死守迎敵，博[2.5]球「細」盤分頭更佳。(球賽編號FB1690，1月6日00:00開賽)
擁有「法老」穆罕默德沙拿(Salah)的埃及，曾八度奪標成為非國盃之王，對上四屆兩入決賽卻未竟全功；在今屆摩洛哥舉行的決賽周，於分組賽B組2比1挫津巴布韋及1比0打敗南非後，上仗收起沙拿及另一英超猛將奧馬馬莫殊(Marmoush)，0比0和安哥拉，仍以小組首名入16強，今晚鬥D組第3名的貝寧。
球隊踢法穩中求勝，早前世盃外小組10戰只失2球直接出線，中後場主要以「土炮」精英為主，表現扎實；就算今次淘汰賽先避開大熱門主隊摩洛哥，稍後亦在有機會在上線遇科特迪瓦及塞內加爾兩大熱門，估計今場遇世界排名97位的貝寧，隨時贏了就算，保留一定實力迎接往後大戰。
對手貝寧在世盃外小組排第3，跟尼日利亞同分仍要出局，表現已超出期望；可惜在非國盃卻無以為繼，小組1勝2負，只能靠1比0打敗弱旅博茲瓦納，「掹車邊」入16強。球隊大部分主力在歐洲搵食，但中前場球員在今屆未「開齋」，今場必定死守博爆冷，入球「細」盤可取。
超霸鷹雙鋒銳利
至於無緣踢今夏世盃決賽周的「超霸鷹」是上屆是項賽事亞軍；今屆參賽球星密布，小組賽C組3戰全勝入8球火力最強，兩大前鋒域陀奧森漢(Osimhen)及盧卡文(Lookman)已「開齋」；今場遇上在F組靠3比2打敗加蓬得小組第3名，兼取得該國參加決賽周近40年來首勝入16強的莫桑比克，尼日利亞有力輕鬆取勝，一顯顏色。(球賽編號FB1774，1月6日03:00開賽)