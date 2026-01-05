非國盃｜爭入8強激戰連場 埃及「超霸鷹」勢闖關

非洲國家盃16強今晚進入第3天賽事，兩大名氣球隊埃及及「超霸鷹」尼日利亞，在上、下線分途出擊，分別鬥貝寧及莫桑比克；預料雙雄有力再法定時間淘汰對手，其中埃及踢法一向穩陣，加上對手貝寧早前在世盃外表現不俗，今場必定死守迎敵，博[2.5]球「細」盤分頭更佳。(球賽編號FB1690，1月6日00:00開賽)

擁有「法老」穆罕默德沙拿(Salah)的埃及，曾八度奪標成為非國盃之王，對上四屆兩入決賽卻未竟全功；在今屆摩洛哥舉行的決賽周，於分組賽B組2比1挫津巴布韋及1比0打敗南非後，上仗收起沙拿及另一英超猛將奧馬馬莫殊(Marmoush)，0比0和安哥拉，仍以小組首名入16強，今晚鬥D組第3名的貝寧。