非洲兵離隊損實力 富咸英超「細」鬥森林

剛戰失意英聯盃的富咸，今晚深夜在本輪英超尾場迎戰另一中下游分子諾定咸森林。雙方俱有主力非洲兵暫時離隊轉戰非國盃，實力受損，今場互無贏波把握，開出入球中位數[2.5/3]球，可先取「細」盤。(球賽編號FB1364，12月23日04:00開賽) 富咸對上三季在葡帥馬高施華(Marco Silva)帶領下，在英超表現只屬平穩，每季不愁護級壓力，但又無力挑戰高位踢歐洲賽。球隊今屆接近半季走勢仍然相若，徘徊中下游；本有心爭英聯盃，但作客「歷史重演」首循環英超賽果，被主場的紐卡素絕殺2比1出局，富咸士氣及主力體力消耗不少。

富咸中前場兵源緊張 這支西倫敦球會是其中一支最受非國盃影響的英超球隊，三線主力中堅奇雲巴斯(Calvin Bassey)、近況冒起的中場卓禾斯(Chukwueze)及多才多藝的攻擊好手伊禾比(Alex Iwobi)已暫時離隊；尤其令中前場的兵源較緊張，有機會要沿用英聯盃的進攻組合出擊，變招只剩18歲「土炮」約舒亞京治(Josh King)可用，意味今季英超只入2球的墨西哥箭頭魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)仍要掛帥，力圖阻止球隊在英超主場3連敗。

伊巴謙辛加尼缺陣 森林季初一輪混亂後已重上正軌，聯同歐霸雙線發展回穩，近8戰錄得6勝2負，英超暫少富咸2分排中下游。球隊上仗多得熱刺防線連番出錯，主場大勝對手3比0；可惜是該仗交出1入球2助攻的科特迪瓦中場伊巴謙辛加尼(Ibrahim Sangare)已轉戰非國盃，今場會由傷癒不久、狀態未足的巴西好手杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)頂上，中場組織力受損。