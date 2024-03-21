香港足球隊硬撼烏茲別克 晚上8時旺角場演好戲(附直播連結)

年初在亞洲盃贏盡口碑的中國香港足球代表隊，今晚將回到世盃外亞洲區賽場，於E組在旺角場迎戰勁旅烏茲別克。港足暫時首兩輪1和1負，而烏軍兩戰1勝1和，在亞洲盃更打入8強，實力非凡；牌面輸蝕的港足，期望在4名中超兵加上射手艾華頓(Everton Camargo)壓陣下，在地頭爭取佳績！ (港台電視32台今晚20:00直播)
世盃外亞洲區進行到第二圈分組賽，小組4隊中，前兩名可晉級；港足目前在E組兩戰得1分，得失球不及同分的土庫曼排包尾，伊朗與烏茲別克則同得4分。港足在分組賽首戰吞伊朗4蛋，上仗則主場與土庫曼打和2比2，表現明顯進步。
更令球迷驚喜相信是港足年初亞洲盃，雖於分組賽3戰全敗出局，然而重遇伊朗之戰，卻是僅負0比1兼形勢不輸蝕；球隊在主帥安達臣(Jorn Andersen)帶領下，已開始掌握逼搶踢法的竅門，球員體力得以提升，今夜迎戰烏茲別克，格外令人期待。
香港足球隊Vs鳥茲別克直播連結 港台電視32台
中超兵孫銘謙茹子楠安永佳成骨幹
人腳方面，安達臣公布本月主客兩鬥烏茲別克名單，除了杜度(Dudu)、勞烈斯、梁諾恆與費蘭度(Fernando)等均因傷落選外，大部份主力都在陣中；包括4名中超兵孫銘謙、周緣德、茹子楠及安永佳，而在德國落班的前鋒米高，理文射手艾華頓均可候命。
烏茲別克前鋒効力意甲
對手烏茲別克今次同樣精銳盡出，主力射手、効力意甲卡利亞里的索莫魯度夫(Eldor Shomurodov)與效力俄超魯賓卡山的防線重心阿舒亞馬托夫(Rustam Ashurmatov)都在陣中。烏軍之前兩場分組賽包括賽和伊朗2比2及3比1擒土庫曼，已證明實力在港足之上，今場對3分當然亦是志在必得。
同晚伊朗主場對土庫曼之戰，主隊名將射手泰尼米(Mehdi Taremi)與阿斯蒙(Sardar Azmoun)均會擔正出戰；實力必在靠港超傑志外援明加索夫(Ruslan Mingazow)支撐的土庫曼之上，客軍硬撼伊朗只求輸少當贏。(球賽編號FB3492，3月22日0:00開賽)
相關連結：香港賽馬會網頁