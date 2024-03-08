今日有咩波｜拿玻里回勇博三「連」勝

衛冕意甲的拿玻里，雖然今季爭取「冧莊」的機會名存實亡，但現時排名第7，仍要為爭逐下屆歐戰資格奮戰。該隊上輪聯賽踢出爭氣波，打敗祖雲達斯，今夜乘勇續在地頭迎戰拖連奴，趁後者狀態平平，兼有主帥祖歷(Ivan Juric)停賽下，主隊不難錄得今屆聯賽首次3連勝佳績，繼續力爭上游。(球賽編號FB2914，3月9日03:45開賽)
去年夏天經歷易帥及部份主力離隊後，拿玻里在今季意甲表現大幅倒退，接戰27輪後暫排第7，足足落後「一哥」國際米蘭29分，莫說要爭標，就連要爭入前四，難度也不少。不過，這支南部大軍近期狀態確實提升不少，近兩輪先後6比1大炒薩斯索羅，再以2比1力克「二哥」祖雲達斯，證明爛船都有三斤釘。
拿玻里前線重拾佳態
更值得高興是拿玻里王牌射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)自一月非國盃後歸隊，近期尋回狀態；雖然上仗尾段射失12碼，但計近3場意甲仍攻入4球，由他與基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)組成的鋒線重現風采，今場繼續強陣出擊，以他們近6戰意甲主場4勝2和氣勢，當然有力報回首循環作客狂吞拖連奴3蛋之辱。
另邊廂，現時排名第10的拖連奴，近況普通；連同上仗意甲與費倫天拿互交白卷，近3場聯賽只得1和2負，其中兩場未能取得入波。更麻煩是該隊主帥祖歷上仗聯賽因與費倫天拿教頭伊蒂利安奴(Vincenzo Italiano)衝突，最終要停賽2場，今戰未能在場邊督師，要由助教馬迪奧柏路(Matteo Paro)代勞，難免影響軍心與臨場調動，今場要在馬勒當拿球場搶分，難望實現。