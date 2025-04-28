意甲｜博洛尼亞作客「細」鬥烏甸

因教宗早前離世，意甲本周賽程重新調配，今晚深夜有3場比賽上演，力爭前四的博洛尼亞及拉素分途出擊。博洛尼亞近期表現平穩，作客戰意大幅下滑的烏甸尼斯亦不會掉以輕心，今場先取「入球」細盤穩陣。(球賽編號FB0956，4月29日00:30開賽)
博洛尼亞自從年初歐聯出局後，反而回勇，剛戰主場挫安玻里，成功「雙殺」對手入決賽，下月中跟AC米蘭爭霸。上仗聯賽遇上心繫歐聯的國際米蘭，又靠後備上陣的首席鋒將柯蘇連尼(Orsolini)絕殺強敵，爭入前4續踢來屆歐聯形勢主動。
截至本輪前，博洛尼亞在今年意甲得分比國際米蘭更多1分，累計攻入27球更是意甲最多，新一年明顯「轉勢」。不過今夜作客烏甸尼斯，博軍成熱門有戒心；該隊對上8次聯賽作客烏甸只嘗一勝，近期聯賽作客勝率亦低。教練伊蒂安奴料作一定輪換，包括門將重用史高盧比斯基及中場隊李維士費格遜。
烏甸尼斯季尾已累計5連敗只入1球，兩大前鋒洛倫佐盧卡及泰奧雲齊入傷兵營致火力大跌，今場中堅查卡比祖爾坐波監，料球隊先求止瀉必囤重兵防守，今場「入球」細盤值博率較高。
拉素「細」迎帕爾馬
拉素同晚迎戰帕爾馬，前者爭入前四正稍處下風，早前在歐霸出局損氣勢，加上聯賽主場4連和，遇上近3場聯賽作客不敗只失1球的帕爾馬，「入球」細盤同樣可一試。(球賽編號FB0925，4月29日02:45開賽)相關連結：香港賽馬會網頁