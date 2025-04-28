意甲｜博洛尼亞作客「細」鬥烏甸

因教宗早前離世，意甲本周賽程重新調配，今晚深夜有3場比賽上演，力爭前四的博洛尼亞及拉素分途出擊。博洛尼亞近期表現平穩，作客戰意大幅下滑的烏甸尼斯亦不會掉以輕心，今場先取「入球」細盤穩陣。(球賽編號FB0956，4月29日00:30開賽)

博洛尼亞自從年初歐聯出局後，反而回勇，剛戰主場挫安玻里，成功「雙殺」對手入決賽，下月中跟AC米蘭爭霸。上仗聯賽遇上心繫歐聯的國際米蘭，又靠後備上陣的首席鋒將柯蘇連尼(Orsolini)絕殺強敵，爭入前4續踢來屆歐聯形勢主動。