西甲｜切爾達主場特醒 鬥馬體唔怕「里」

西甲快車今晚焦點落在切爾達主場對馬德里體育會。切爾達今季主強客弱，在地頭踢到曉飛，以老將隊長伊亞高艾斯巴斯為首的鋒線，火力強大；對手馬體會今季矢志重奪冠軍，大軍戰力雖已增強，卻在磨合當中，尤其客戰表現不算可靠，加上要留力之後的馬德里打吡，今場寧博受讓的主隊。(球賽編號FB1210，9月27日03:00開賽)
切爾達聯賽開季6戰3勝3負，位處中游，其中主場3戰全勝，作客3戰全敗。不過，要讚賞是該隊3場客戰差不多都是僅敗而歸，3場合共攻入6球，絕非任人魚肉，整體表現有交待。
大軍頭6輪聯賽攻入14球，隊長伊亞高艾斯巴斯，自從在主帥基拿迪斯上季季中上任後，重拾佳態，為新帥上陣16場攻入7球，今季已入3球；而鋒線上與保查艾利斯亞斯及杜域卡斯擦出火花，火力有保證。至於今季表現突出的翼衛奧斯卡文古沙，雖然今場因腳傷缺陣；但新加盟的前車路士中場馬高斯阿朗素也有相當級數，頂上擔正令人放心。
馬體會未見銳利
客隊馬體會今夏積極招兵買馬，志切重返爭標行列，但開季至今6戰也只是3勝3和，戰績未達預期；尤其客場聯賽3戰1勝2和，發揮一般。球隊上仗作客華歷簡奴時，雙箭頭阿歷山大索洛夫及祖利安艾華利斯，名氣大卻暫時未見威力；今場縱有老將基沙文復任正選，也難寄望太多。另外守將艾斯派古達今場因傷缺陣，防線添隱憂下，不值熱捧。相關連結：香港賽馬會網頁