西甲｜切爾達主場特醒 鬥馬體唔怕「里」

西甲快車今晚焦點落在切爾達主場對馬德里體育會。切爾達今季主強客弱，在地頭踢到曉飛，以老將隊長伊亞高艾斯巴斯為首的鋒線，火力強大；對手馬體會今季矢志重奪冠軍，大軍戰力雖已增強，卻在磨合當中，尤其客戰表現不算可靠，加上要留力之後的馬德里打吡，今場寧博受讓的主隊。(球賽編號FB1210，9月27日03:00開賽)

切爾達聯賽開季6戰3勝3負，位處中游，其中主場3戰全勝，作客3戰全敗。不過，要讚賞是該隊3場客戰差不多都是僅敗而歸，3場合共攻入6球，絕非任人魚肉，整體表現有交待。