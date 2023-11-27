西甲｜奇兵基羅納有力破畢爾包

西甲壓軸上演前列大戰由榜首「神奇球隊」基羅納，在香港時間周一深夜，迎戰畢爾包。兩軍近況同樣突出，基羅納繼續神奇，射手杜碧克(Artem Dovbyk)與沙維奧(Savio)的進攻組合愈踢愈好。足智彩讓球開出主隊少讓[0/0.5]球，上盤值得捧場。(球賽編號FB8748，11月28日04:00開賽)

基羅納在國際賽期前最後一場聯賽作客，仍以2比1打敗華歷簡奴，聯賽5連勝；今季聯賽13戰11勝1和1負，僅曾受挫班霸皇家馬德里腳下，但整體發揮平均，本輪前位居榜首，絕非僥倖。

大軍人腳名氣不大，主帥米高(Michel)球員時代，僅效力華歷簡奴與梅西亞，教練生涯則曾先後帶領華歷簡奴與侯爾斯卡贏得西乙冠軍。防線則有荷蘭名將戴利白蘭特(Daley Blind)統領，前線的烏克蘭前鋒杜碧克與巴西小將沙維奧彈起，二人今季在聯賽合共已攻入11球，愈見有默契；名將射手史杜安尼(Cristhian Stuani)今季多數退居後備，但對團結軍心依然貢獻良多，球隊上下一心，自然踢得出色。