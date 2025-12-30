車路士主場發「茅」求反彈

剛戰反勝為敗的車路士，隨即要在今晚收拾心情，續在主場鬥弱勢中的般尼茅夫；車路士已屆反彈贏波的黃金機會，主勝穩開。(球賽編號FB1632，12月31日03:30開賽)

車路士上仗先盛後衰，先開紀錄兼限制對手上半場零射門下，下半場無以為繼，被此刻全英超氣勢最強的阿士東維拉反撲得手。藍戰士近6場聯賽僅得1勝，跌至第5位，據統計該隊季內在主場領先下已失11分，比最接近球隊多失4分，可見後勁乏力。

可幸停賽完畢、今場恢復在場邊督師的馬利斯卡，麾下精兵充裕，在頻密賽期下續佔主場之利又是另一優勢；其中箭頭李安戴納及翼鋒艾斯迪華奧可輪換擔正，遇上聯賽已9戰不勝兼近3仗共失9球的般尼茅夫，車路士有力先回勝軌。