NBA季後賽｜木狼主場誓擋湖人

NBA季後賽正進行得如火如荼，明晨免費台將會直播西岸首圈第3回合，木狼返主場對湖人，兩軍暫時場數打和1比1。湖人新兵當錫在之前兩仗主場展現強大火力，而這位斯洛文尼亞巨星上季亦是木狼剋星，將對方在季後賽踢走；而木狼球星「蟻俠」艾華士能否在主場打爭氣波，將成今場焦點。(VIU 99台4月26日09:30直播)

當錫去季效力獨行俠時，在西岸決賽領軍以場數4比1淘汰了木狼，今季當錫改披湖人戰衣，卻隨時再成木狼夢魘。雙方在這系列賽場數打和1比1，但當錫在地頭分別拿下了37分及31分，尤其上仗「紫金兵團」贏波之戰；當錫全場交出31分12籃板及9助攻的「準三雙」數據，面對木狼中鋒高拔有如予取予攜，木狼如不改用夾擊防守策略，只怕當錫仍然佔優。