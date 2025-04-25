NBA季後賽｜木狼主場誓擋湖人

NBA季後賽正進行得如火如荼，明晨免費台將會直播西岸首圈第3回合，木狼返主場對湖人，兩軍暫時場數打和1比1。湖人新兵當錫在之前兩仗主場展現強大火力，而這位斯洛文尼亞巨星上季亦是木狼剋星，將對方在季後賽踢走；而木狼球星「蟻俠」艾華士能否在主場打爭氣波，將成今場焦點。(VIU 99台4月26日09:30直播)
當錫去季效力獨行俠時，在西岸決賽領軍以場數4比1淘汰了木狼，今季當錫改披湖人戰衣，卻隨時再成木狼夢魘。雙方在這系列賽場數打和1比1，但當錫在地頭分別拿下了37分及31分，尤其上仗「紫金兵團」贏波之戰；當錫全場交出31分12籃板及9助攻的「準三雙」數據，面對木狼中鋒高拔有如予取予攜，木狼如不改用夾擊防守策略，只怕當錫仍然佔優。
艾華士讚湖人防守穩
此外，湖人在上仗交手刻意加強防守，令木狼由首回合打出凌厲三分雨，大勝22分；變上仗20投僅5中的兩成3分球命中率，最終輸9分而回。曾被譽為「波神接班人」的「蟻俠」艾華士，上仗攻入了25分，卻坦承面對湖人防守相當難打：「他們的防守方式，讓我每次剷入進攻，都像要面對至少3人；我必須要更快作出思考，我相信可克服的。」
木狼該仗全隊只得「蟻俠」與蘭度爾得分達雙位數，首回合的板凳奇兵如拿斯列特與迪雲辛素變回「隱形」。木狼在之前常規賽主場兩戰都能打敗湖人，但要注意是當時「紫金兵團」仍未有當錫在陣；如今木狼能否借主場制服這位「剋星」，將是今輪系列賽的關鍵所在。