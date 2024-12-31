NBA｜「一哥」雷霆殺破「狼」

NBA明晨踏入香港時間元旦日，有多場大戰上演，其中直播波由西岸「一哥」雷霆，主場迎戰爭標黑馬木狼。雷霆剛在西岸榜首大戰大炒灰熊24分，再挾常規賽11連勝走勢，今場不難挫敗剛戰險勝馬刺的木狼。(NOW 641台1月1日09:00直播)
雷霆在11月初失去了受傷要長休的主力中鋒賀姆格蘭，但令人意外是球隊戰績未受影響；除了是球隊新「一哥」「SGA」基治奧斯阿歷山大，展現出頂級的得分能力及領導力，傷愈的中鋒夏坦史甸越戰越勇，擔起守護內線的重任。球隊各人多走一步，不斷進步，其中新人阿積米曹前戰便首度得到擔正機會，發揮出色；上仗贏灰熊以後備身分攻入17分，整體戰力提升。
扣除不計入常規賽的NBA盃決賽敗仗，雷霆在近11場常規賽全勝，目前以26勝5負排在西岸榜首，以5場勝差帶離次席的灰熊；加上季內主場已錄得13勝2負佳績，地頭出擊威力強勁，今場勝券在握。
對手木狼剛戰主場以112比110險勝馬刺，一場中游球隊對決，贏得辛苦；木狼雖然打出3連勝，但目前僅以17勝14負排西岸第8。該隊剛戰贏波全靠新兵迪雲辛素攻入26分，以及4屆年度最佳防守球員高拔交出17分15籃板。
艾華士手風未順
反觀首席球星艾華士表現走樣只得14分，較個人今季平均得分少了11分；而他與蘭度爾二人，在三分線外合共16投僅1中，明顯不在佳態，今場要挑戰雷霆，恐怕有心無力。