NBA｜「一哥」雷霆殺破「狼」

NBA明晨踏入香港時間元旦日，有多場大戰上演，其中直播波由西岸「一哥」雷霆，主場迎戰爭標黑馬木狼。雷霆剛在西岸榜首大戰大炒灰熊24分，再挾常規賽11連勝走勢，今場不難挫敗剛戰險勝馬刺的木狼。(NOW 641台1月1日09:00直播)

雷霆在11月初失去了受傷要長休的主力中鋒賀姆格蘭，但令人意外是球隊戰績未受影響；除了是球隊新「一哥」「SGA」基治奧斯阿歷山大，展現出頂級的得分能力及領導力，傷愈的中鋒夏坦史甸越戰越勇，擔起守護內線的重任。球隊各人多走一步，不斷進步，其中新人阿積米曹前戰便首度得到擔正機會，發揮出色；上仗贏灰熊以後備身分攻入17分，整體戰力提升。