NBA｜主場無敵挑戰聯盟紀錄 塞爾特人誓熔金塊

NBA香港時間明早將上演多場大戰，其中焦點好戲將是聯盟「一哥」塞爾特人迎戰衛冕金塊。「綠軍」剛戰主場大勝弱旅馬刺，將今季主場戰績改寫成20戰全勝；今仗更有兩大主力普辛基斯(Kristaps Porzingis)及戴歷韋特(Derrick White)同時復出，誓以最強陣容「熔掉」金塊。(Viu TV 99台周六08:30直播) 塞爾特人主場迎戰西岸包尾的馬刺時，主帥馬素拿大膽收起報稱受傷的主力中鋒「獨角獸」普辛基斯及控衛戴歷韋特，但預計二人今場都可及時復出，主帥用意明顯是為留力出戰金塊。事實上，「綠軍」僅以半力出擊，仍輕鬆以117比98打敗擁有「怪物狀元」雲班雅馬壓陣的馬刺；3大主力包括達譚、謝倫布朗及祖魯賀列地分別攻入逾20分，輕鬆取勝。

寫下主場20戰全勝佳績，賽後有媒體問到主帥馬素拿，目標是否要挑戰聯盟兼球會史上，在1985/86球季寫下的全季主場40勝1負的最強常規賽主場紀錄。馬素拿回應：「當你為塞爾特人効力，總會有很多紀錄、傳統及偉大球員，假如你要一一追上他們，只會令自己失望。我想更重要是享受在塞爾特人籃球裡的生活，與波士頓城市及球迷連結，盡全力去打好比賽。」塞爾特人現以32勝9負成績排在聯盟榜首，除「綠軍」之外，暫未有任何球隊能達到30勝，金塊亦只得28勝14負，位列西岸第3。