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波經
2024-01-19 04:28:56
日報

NBA｜主場無敵挑戰聯盟紀錄 塞爾特人誓熔金塊

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NBA 塞爾特人

NBA香港時間明早將上演多場大戰，其中焦點好戲將是聯盟「一哥」塞爾特人迎戰衛冕金塊。「綠軍」剛戰主場大勝弱旅馬刺，將今季主場戰績改寫成20戰全勝；今仗更有兩大主力普辛基斯(Kristaps Porzingis)及戴歷韋特(Derrick White)同時復出，誓以最強陣容「熔掉」金塊。(Viu TV 99台周六08:30直播)

塞爾特人主場迎戰西岸包尾的馬刺時，主帥馬素拿大膽收起報稱受傷的主力中鋒「獨角獸」普辛基斯及控衛戴歷韋特，但預計二人今場都可及時復出，主帥用意明顯是為留力出戰金塊。事實上，「綠軍」僅以半力出擊，仍輕鬆以117比98打敗擁有「怪物狀元」雲班雅馬壓陣的馬刺；3大主力包括達譚、謝倫布朗及祖魯賀列地分別攻入逾20分，輕鬆取勝。

寫下主場20戰全勝佳績，賽後有媒體問到主帥馬素拿，目標是否要挑戰聯盟兼球會史上，在1985/86球季寫下的全季主場40勝1負的最強常規賽主場紀錄。馬素拿回應：「當你為塞爾特人効力，總會有很多紀錄、傳統及偉大球員，假如你要一一追上他們，只會令自己失望。我想更重要是享受在塞爾特人籃球裡的生活，與波士頓城市及球迷連結，盡全力去打好比賽。」塞爾特人現以32勝9負成績排在聯盟榜首，除「綠軍」之外，暫未有任何球隊能達到30勝，金塊亦只得28勝14負，位列西岸第3。

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鐵三角可望提升金塊戰績

衛冕的金塊，今季常規賽表現未達預期，主力輪流傷患影響了成績，不過隨著得分後衛謝馬爾梅利傷愈，大前鋒艾朗哥頓也從早前被愛犬咬傷後回歸戰線；加上 MVP中鋒祖傑長期態勇，主力鐵三角有望稍後帶動球隊戰績提升。

金塊早前作客以121比126不敵76人，祖傑在該場MVP中鋒比拼中，不敵76人中鋒艾比特；但其實金塊表現絕不失禮，主力5人得分全部上雙，尤其考慮到該隊當日出戰前經歷了被困機艙8小時的情況，發揮已算不俗。大軍今戰賽前較塞爾特人休息多一天，可望彌補了客戰的差距，有望與「綠軍」合演一場超級大戰。

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