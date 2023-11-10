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波經
2023-11-10 04:30:12
日報

NBA｜季中錦標賽迎第二個賽日 主場王綠軍誓再挫籃網

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今年首創的NBA季中錦標賽上周末已揭開戰幔，香港時間明早將會踏入第2個比賽日，直播賽事有奪標大熱塞爾特人主場對籃網。兩軍上周在常規賽碰頭時，當日集合「四巨頭」的「綠軍」作客輕鬆大勝124比114；今次再遇，集合「四巨頭」的「綠軍」不難再勝一仗，向出線挺進(ViuTV 11月11日08:30直播)。

NBA聯盟今季首次推出的季中錦標賽，30支球隊分成6個小組，爭逐8個出線淘汰賽席位；每支球隊將要各自進行4場分組賽，除決賽之外，所有賽事成績都會計入常規賽，球隊自然認真作戰；贏得冠軍球隊的每位成員，將得到50萬美元(約390萬港元)獎金。

NBA地板圖案反應好壞參半

上周末上演了7場季中錦標賽，最令人難忘及討論，必是每個比賽場地重新鋪設的地版圖案，都充滿特色，但也被批評部份場地讓球迷看得暈頭轉向，且看本周末賽事的球場佈置，又會否出現「驚喜」。

說回賽事，籃網在上次賽日順利打響頭炮，作客以109比107打敗公牛，得以在東岸C組領先，塞爾特人則是在今戰才迎來季中賽的首騷。籃網自從今年初先後放走了艾榮(Kyrie Irving)與杜蘭特(Kevin Durant)兩大巨星後，整體實力大減，新季戰績本來也未被看好，然而在幾名實力戰將如布歷捷斯(Mikal Bridges)及甸韋迪(Spencer Dinwiddle)領導下，加上季初大爆發的22歲新人甘湯馬士(Cam Thomas)均有好演出下，早前也打出一段3連勝的氣勢，展現非凡戰力。事實上，籃網在上次不敵「綠軍」之戰，也是戰至末節才被拋甩，今場客戰在被睇淡下輕裝上陣，期望製造驚喜。

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塞爾特人新兵輔助雙J

塞爾特人方面，今夏先後簽入「獨角獸」中鋒普辛加斯(Kristaps Porzingis)及交易得來的防守專家賀列地(Jrue Holiday)，與陣內骨幹「探花雙星」達譚(Jayson Tatum)與謝倫布朗(Jaylen Brown)，組成「四巨頭」陣，被視為今季NBA最全面的奪標大熱。當中達譚早前便成為了聯盟史上最年輕攻入1,000球三分波的10,000先生，盡顯頂級戰力。明早「綠軍」對籃網將作季內第3場主場戰，之前兩場在地頭出戰，經已分別殺敗熱火與溜馬兩支實力分子，今場求再挫籃網，延續勝勢。

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