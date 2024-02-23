NBA｜易帥重啟 戰績不似預期 公鹿客戰木狼有危機

全明星周末結束後，NBA常規賽的最後階段重新展開，香港時間明晨即有人腳鼎盛的東岸「三哥」公鹿，作客挑戰西岸「一哥」木狼。季初得到明星後衛列拿特(Damian Lillard)來投，與「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)組成雙核的公鹿，1月尾換上老帥李華士(Doc Rivers)執教；無奈新組合融合需時，公鹿表現暫不似預期，今場硬撼大勇的木狼，難免陷於苦戰。(Viu TV 99台2月24日11:00直播)

公鹿在1月下旬辭退了首年執教的阿祖安格芬(Adrian Griffin)時，球隊錄得了30勝13負佳績，然而球隊即找來「河流叔」李華士任教；後者帶隊到全明星賽前，卻錄得了10戰3勝7負劣績，排名更落至東岸第3位。無疑，「河流叔」帶領下的公鹿，防守上由對手每100次進攻取得116.8分，下跌至現時的113.6分；但同時進攻上則由阿祖安格芬時代的每100次進攻取得120.6分，下跌至現時的111.9分。