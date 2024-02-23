NBA｜易帥重啟 戰績不似預期 公鹿客戰木狼有危機

全明星周末結束後，NBA常規賽的最後階段重新展開，香港時間明晨即有人腳鼎盛的東岸「三哥」公鹿，作客挑戰西岸「一哥」木狼。季初得到明星後衛列拿特(Damian Lillard)來投，與「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)組成雙核的公鹿，1月尾換上老帥李華士(Doc Rivers)執教；無奈新組合融合需時，公鹿表現暫不似預期，今場硬撼大勇的木狼，難免陷於苦戰。(Viu TV 99台2月24日11:00直播)
公鹿在1月下旬辭退了首年執教的阿祖安格芬(Adrian Griffin)時，球隊錄得了30勝13負佳績，然而球隊即找來「河流叔」李華士任教；後者帶隊到全明星賽前，卻錄得了10戰3勝7負劣績，排名更落至東岸第3位。無疑，「河流叔」帶領下的公鹿，防守上由對手每100次進攻取得116.8分，下跌至現時的113.6分；但同時進攻上則由阿祖安格芬時代的每100次進攻取得120.6分，下跌至現時的111.9分。
字母哥撐教頭
既然重新起步，「字母哥」亦繼續力撐李華士：「格芬是個好教練，但李華士教練曾贏過1,100場賽事，是完全不同的，他將我們團結一起；就像是現在我可好好安睡，無論勝負，你都知道教練團必會處理好一切。」
安迪杜甘普為求奪冠，甘願讓出領袖之位予明星隊友列拿特，令二人好好相處，「字母哥」多次受訪中強調「這是列拿特的球隊」。列拿特本人也深信球隊正處調整進步的過程，期間戰績可能飄忽，但正邁向成功之中，個人充滿信心。不過，公鹿今場在「雙核」以外，球隊「三哥」米杜頓(Dhris Middieton)因傷或會缺陣，但日前簽下一紙雙向合同的新人路連斯(Ryan Rollins)，今場可以候命。
木狼戰績佳 唐斯艾華士數據好
對手木狼現以39勝16負排西岸第1，當中主場更錄得19勝5負，由唐斯(Karl-Anthony Towns)、安東尼艾華士(Anthony Edwards)主力支撐；其中安東尼艾華士更進步神速，打出生涯最精彩表現，平均26.3分5.2籃板5.3次助攻，個人躋身聯盟頂級得分後衛的級數。球隊日前再與主力米克干尼(Mike Conley)續約兩年穩定軍心，同時又與在G聯盟表現出色的祖斯甸積臣(Justin Jackson)簽下一紙10日短約，望能帶出驚喜，強陣出擊，地頭屠「鹿」在望。