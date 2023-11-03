NBA｜星級陣容未磨合 公鹿迎紐約人有暗湧

季前被看好為爭標熱門之一的公鹿，香港時間明早在NBA常規賽回到主場迎戰紐約人。在球隊新兵列拿特(Damian Lillard)仍未完全融入大軍之下，公鹿近期表現反覆不穩；即使得分主力米杜頓(Khris Middleton)傷愈回歸，面對今季客場表現醒神的紐約人，預計會有一場激鬥(ViuTV 99台周六07:30直播)。

列拿特融入公鹿需時

公鹿剛作客速龍以111比130慘敗，新季4戰2勝2負，季內首場作客便大敗而歸。「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)該仗首節便犯規頻頻，影響表現；最終全場只攻入16分，而另一重心列拿特則上陣31分鐘攻入15分，表現也未能令人滿意。球隊全場三分球只得34投13中，命中率38.2%，亦是未如理想；如今在米杜頓復出後，理應可分擔兩大隊友的進攻壓力，但默契磨合仍需更多時間，三子合作暫未如理想。

紐約人同日主場以89比95負於騎士，開季5戰2勝3負，包括主場兩戰全敗；反而離開地頭錄得2勝1負，客場往往打得更好。球隊星級控衛布魯臣(Jalen Brunson)近季表現進步神速，兩名後備奇兵迪雲辛素(Donte DiVincenzo)與昆奇利(Immanuel Quickley)都有穩定火力；勝負關鍵往往落在被寄予厚望的明星大前鋒蘭度爾(Julius Randle)身上，雖說此子上仗面對速龍只得恐怖的15投3中得6分，但一旦能發揮應有實力，勢令公鹿防守上受到巨大壓力，今戰未可看輕。

