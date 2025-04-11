NBA｜火箭訪湖人誓爭口氣

NBA常規賽進入最後倒數階段，明日早上免費電視台直播西岸前列大戰上演，由西岸第3位湖人主場迎戰次席的火箭。「紫金兵團」上仗作客擊敗獨行俠，成功自2020年以來首次直入季後賽；今場前來挑機是有主力復出的火箭，雙雄正好為迎接季後賽作最後檢閱！(ViuTV 99台4月12日10:30直播)
湖人上仗作客以112比97擊敗獨行俠，自季中交易加盟「紫金兵團」的斯洛文尼亞巨星當錫(Doncic)，在個人首次倒戈獨行俠之戰，攻入45分，另加8籃板6助攻4偷波，狀態出色；其好拍檔「大帝」勒邦占士(LeBron James)則在第3節攻入全場27分中的13分，力證寶刀未老。
賽後，湖人累積49勝31負，確保至少以西岸前6位結束常規賽，是該隊自2020年後首次直入季後賽；之前「紫金兵團」在2021、2023及2024都要先戰附加賽，今次將可在常規賽結束後得到充足休息，而一眾主力暫無後顧之憂，在明晨作今季常規賽的主場最後一擊，力爭勝利。
另邊廂，已經鎖定西岸次席位置的火箭，上仗收起兩大主力包括後衛迪隆布魯克斯(Dillion Brooks)及中鋒辛根(Sengun)後，作客以117比134大敗於快艇手下，將常規賽戰績改寫成52勝28負。雖然排名已無變數，但火箭仍要為保持球員狀態，預計今戰都會讓主力回歸；而主將謝倫格連(Jalen Green)亦要為保持常規賽「全勤」紀錄而戰。
兩軍對上一次交手，是香港時間今年的愚人節，當日火箭作客湖人輸6分而回；今次再遇，又是火箭作客，當然期望能爭回一口氣，為季後賽先打強心針。