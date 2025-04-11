NBA｜火箭訪湖人誓爭口氣

NBA常規賽進入最後倒數階段，明日早上免費電視台直播西岸前列大戰上演，由西岸第3位湖人主場迎戰次席的火箭。「紫金兵團」上仗作客擊敗獨行俠，成功自2020年以來首次直入季後賽；今場前來挑機是有主力復出的火箭，雙雄正好為迎接季後賽作最後檢閱！(ViuTV 99台4月12日10:30直播)

湖人上仗作客以112比97擊敗獨行俠，自季中交易加盟「紫金兵團」的斯洛文尼亞巨星當錫(Doncic)，在個人首次倒戈獨行俠之戰，攻入45分，另加8籃板6助攻4偷波，狀態出色；其好拍檔「大帝」勒邦占士(LeBron James)則在第3節攻入全場27分中的13分，力證寶刀未老。