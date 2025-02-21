NBA | 「蟻俠」傷愈領木狼撲擊火箭

NBA全明星周末結束之後，常規賽日前已復常，明晨免費電視台直播西岸第4位的火箭主場迎戰第7位木狼。當中木狼上仗打敗聯賽「一哥」雷霆，氣勢強勁；而球隊首席球星「蟻俠」艾華士缺席明星賽後復出，造訪侯斯頓必會掀起一場精彩大戰。(Viu TV 99台2月22日10:30開賽)

木狼在全明星周末展開前的最後一戰，主場以116比101大勝雷霆，打敗「一哥」固然驚喜；更重要一點，木狼該役是在4大主力包括干尼、迪雲辛素、高拔及蘭度爾缺陣下贏波。「蟻俠」當日發揮一貫發揮，一眾新人及二線兵如麥丹尼爾斯、拿斯列特及小泰倫斯沙朗等表現出色，才是致勝關鍵。