NBA | 「蟻俠」傷愈領木狼撲擊火箭

NBA全明星周末結束之後，常規賽日前已復常，明晨免費電視台直播西岸第4位的火箭主場迎戰第7位木狼。當中木狼上仗打敗聯賽「一哥」雷霆，氣勢強勁；而球隊首席球星「蟻俠」艾華士缺席明星賽後復出，造訪侯斯頓必會掀起一場精彩大戰。(Viu TV 99台2月22日10:30開賽)
木狼在全明星周末展開前的最後一戰，主場以116比101大勝雷霆，打敗「一哥」固然驚喜；更重要一點，木狼該役是在4大主力包括干尼、迪雲辛素、高拔及蘭度爾缺陣下贏波。「蟻俠」當日發揮一貫發揮，一眾新人及二線兵如麥丹尼爾斯、拿斯列特及小泰倫斯沙朗等表現出色，才是致勝關鍵。
年輕新力量為木狼帶來了美好前景，「蟻俠」艾華士選擇於明星賽周末休戰，確保其大腿筋傷患不致惡化；然後以更佳狀態復出，誓為木狼爭取攀回前6位直闖季後賽，帶來最大籌碼。再者，木狼近13場拿下了9勝，出色防守加眾將表現提升，都令他們成為今季不可忽視的爭標黑馬。
明星賽後火箭控衛復出
對手火箭目前排在西岸第4絕對是真材實料，若非陣中主力射手雲費列治在本月初起受傷缺陣，令球隊近9場常規賽錄得7敗，排名理應更高；但慶幸是雲費列治據報有望在今戰傷癒回歸，令陣容回復完整。
此外，陣中首次獲得入選明星賽的中鋒辛根，今季繼續平穩進步，現時平均錄得18.8分10.5籃板4.9助攻，以出色數據引領火箭前進；再加上年輕前鋒阿曼湯臣與防守專家的迪隆布魯克斯都有上佳發揮；這支火箭也是具備了衝擊冠軍元素，今戰與木狼的對決，萬勿錯過。