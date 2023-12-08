NBA｜賀姆格連掀青春風暴 雷霆挑機不老勇士

NBA季中錦標賽進行得如火如荼，但同時間，已經出局的球隊也開始復常，繼續征戰常規賽，包括香港時間明天早上由雷霆迎擊勇士。以「新人王」賀姆格連(Chet Holmgren)為首，組成年輕鐵三角核心的雷霆，近期表現持續進步，氣勢強勁；反觀仍靠三大長老支撐的勇士，戰績反覆，近兩次對戰雷霆均落敗，勇士在今場「老少對決」能否復仇成功，備受關注。（Viu TV 99台周六9:00am直播）

一提起今年NBA的新人王，大家必先想起馬刺的「斑馬哥」雲班雅馬(Victor Wembanyama)，然而目前在NBA的新人實力榜排名，雷霆的賀姆格連才是No.1。身為今年NBA選秀會榜眼的賀姆格連，身高達7吹1吋，僅195榜，與「斑馬哥」同為身高手長的鋼條型球員；年僅21歲，個人技巧出色，對抗能力不俗；今季目前平均取得17.6分及8籃板，在雷霆攻守都作出重大貢獻。