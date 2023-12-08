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波經
2023-12-08 04:29:58
日報

NBA｜賀姆格連掀青春風暴 雷霆挑機不老勇士

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賀姆格連

雷霆電燈柱賀姆格連攻守都交出水準。

NBA季中錦標賽進行得如火如荼，但同時間，已經出局的球隊也開始復常，繼續征戰常規賽，包括香港時間明天早上由雷霆迎擊勇士。以「新人王」賀姆格連(Chet Holmgren)為首，組成年輕鐵三角核心的雷霆，近期表現持續進步，氣勢強勁；反觀仍靠三大長老支撐的勇士，戰績反覆，近兩次對戰雷霆均落敗，勇士在今場「老少對決」能否復仇成功，備受關注。（Viu TV 99台周六9:00am直播）

一提起今年NBA的新人王，大家必先想起馬刺的「斑馬哥」雲班雅馬(Victor Wembanyama)，然而目前在NBA的新人實力榜排名，雷霆的賀姆格連才是No.1。身為今年NBA選秀會榜眼的賀姆格連，身高達7吹1吋，僅195榜，與「斑馬哥」同為身高手長的鋼條型球員；年僅21歲，個人技巧出色，對抗能力不俗；今季目前平均取得17.6分及8籃板，在雷霆攻守都作出重大貢獻。

雷霆SGA得分強 

此外，賀姆格連的好拍檔包括25歲的得分後衛「SGA」基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，目前平均得分達到29.9分，居聯盟得分排名榜第6位，人氣勁升，近期表現得心應手；包括剛戰雷霆雖以101比110不敵火箭，「SGA」個人獨取33分。至於早前捲入疑捲入風化案的21歲得分後衛基迪(Josh Giddey)，目前仍可如常上陣，是雷霆在2021年以首輪第6籤相中，近年表現進步；今季平均交出12分5.7籃板及4.2次助攻，是一位打法全面的好幫手。

另邊廂，勇士三大長老包括史提芬居里(Stephen Curry)、奇利湯臣(Klay Thompson)及祖蒙特格連(Draymond Green)，依然是球隊重心，「咖喱仔」今季平均攻入29.1分，寶刀未老，更被媒體大讚再創生涯高峰。只是「浪花兄弟」的奇利湯臣今季表現卻明顯回落，剛戰球隊面對拓荒者險勝時，此子全場13投3中僅得11分；而祖蒙特格連的表現亦較往年退步，就連「穩定先生」韋堅斯(Andrew Wiggins)上仗是在休戰2場後傷愈復出，狀態明顯有待提升。

勇士藍球隊 NBA

勇士陣容老化，活力是勝負關鍵。

勇士藍球隊 NBA

勇士陣容老化，活力是勝負關鍵。

勇士今季對賽1勝2負

翻查往績，兩軍今季先後3度交手，勇士先是作客贏141比139；但之後兩次對決，卻由雷霆取勝，包括上次在季中錦標賽交手，雷霆大逆轉反勝，並阻止勇士出線。以勇士近13場9敗的不濟狀態，今場造訪近11戰8勝的雷霆，凶多吉少。

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