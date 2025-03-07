NBA｜MVP對決 杜蘭特挑機祖傑

NBA明晨免費直播由金塊主場迎戰太陽，亦是兩位MVP級巨星的對決。3屆常規賽MVP中鋒祖傑(Jokic)剛帶領金塊擊敗帝王賽後，獲隊友韋斯布克激讚為當今籃壇最佳球員；而太陽的兩屆季後賽總決賽FMVP杜蘭特(Durant)卻身處低潮，近期再爆出與主帥保丹賀沙不和傳聞，在風雨飄搖之際挑戰祖傑，能否打出身價波，成為今場焦點！ (VIU TV 99台3月8日11:00開賽)

金塊剛戰主場以116比110反勝帝王，祖傑全場攻入22分及14籃板，成為贏波功臣。該隊主將艾朗哥頓因足踝傷患，已連續第3場缺陣；但在5位正選都得分「上雙」，仍能於逆境下完成反勝。賽後，NBA史上「三雙王」韋斯布克將隊友祖傑捧上天：「史上最佳球員就是祖傑，我願意將球傳送20多次，也要將籃球交到他手中。我的工作就是讓他能在比賽中打得輕鬆。」