NBA｜MVP對決 杜蘭特挑機祖傑

NBA明晨免費直播由金塊主場迎戰太陽，亦是兩位MVP級巨星的對決。3屆常規賽MVP中鋒祖傑(Jokic)剛帶領金塊擊敗帝王賽後，獲隊友韋斯布克激讚為當今籃壇最佳球員；而太陽的兩屆季後賽總決賽FMVP杜蘭特(Durant)卻身處低潮，近期再爆出與主帥保丹賀沙不和傳聞，在風雨飄搖之際挑戰祖傑，能否打出身價波，成為今場焦點！ (VIU TV 99台3月8日11:00開賽)
金塊剛戰主場以116比110反勝帝王，祖傑全場攻入22分及14籃板，成為贏波功臣。該隊主將艾朗哥頓因足踝傷患，已連續第3場缺陣；但在5位正選都得分「上雙」，仍能於逆境下完成反勝。賽後，NBA史上「三雙王」韋斯布克將隊友祖傑捧上天：「史上最佳球員就是祖傑，我願意將球傳送20多次，也要將籃球交到他手中。我的工作就是讓他能在比賽中打得輕鬆。」
事實上，祖傑被視為今季常規賽MVP熱門人選之一，與雷霆的基治奧斯阿歷山大分庭抗禮；而金塊現以40勝22負排在西岸季席，與次席湖人，以至第五位的火箭之間，勝差只有3場；為爭逐常規賽更高排名，有利季後賽爭冠，明晨鬥太陽是一場重要戰役。
至於正位列西岸11位的太陽，目前就連爭入附加賽的形勢也顯得不妙，較附加賽區第10位的獨行俠也落後2.5場勝差。太陽主力杜蘭特在上仗119比117險勝快艇中，被媒體拍得曾與主帥保丹賀沙爭拗；雖然賽後杜蘭特否認二人不和，但仍難免惹來揣測，今場太陽作客挑戰金塊，也許「KD」要神勇領軍取勝，打敗祖傑才能平息近期風波。 相關連結：香港賽馬會網頁