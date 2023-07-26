波衫2023｜曼聯主場球衣配紅玫瑰 阿仙奴主場球衣紀念全季不敗20年 皇馬簡約就是美(多圖)

波衫2023｜曼聯主場球衣配紅玫瑰 阿仙奴主場球衣紀念全季不敗20年 皇馬簡約就是美

adidas football發佈了各球會2023/24球季主客球衣，包括阿仙奴、拜仁慕尼黑、祖雲達斯、曼聯和皇家馬德里。 阿仙奴波衫致敬全季不倒 當中2023/24賽季正值阿仙奴不敗賽季二十周年，新款球衣的設計靈感源自2003/04賽季“槍手”所用的球衣。 當年球隊以破紀錄的成績奪冠，令人至今難忘。 球衣採用新穎而搶眼的紅色調，與白色衣袖形成鮮明對比，更有閃電圖案從上而下豎直貫穿球衣。 新款球衣強調2003/04賽季不敗槍手們無往不利、所向披靡的取勝精神，以紀念阿仙奴在英超聯賽中的不敗奪冠賽季二十周年。 球衣上點綴的阿仙奴隊徽、adidas logo，以及兩袖的三間條紋均採用金色，而這個歷史性賽季的26勝12平紀錄則綴於球員版球衣的內側。 ▼ 阿仙奴2023/2024主場球衣 ▼

拜仁慕尼黑主場球衣 拜仁慕尼黑新款球衣以過往經典款式為藍本，演繹代表球隊身份的經典紅白配色。 球衣以清爽的白色為基底，輔以醒目的深紅色衣袖，以簡約風格展現紅白魅力，致敬球隊當年首次征戰德甲時的主場球衣。 衣領內側綴有“Rot & Weiß ein Leben lang”字樣，意為“一生紅白”，既體現了球會關於主場球衣必須採用紅白色彩的規定，同時也進一步呼應球衣設計宗旨。 ▼ 拜仁慕尼黑 2023/2024主場球衣 ▼

祖雲達斯主場球衣 新款球衣繼續沿用「老婦人」傳統的黑白間條衫設計，一眼望去即可喚醒球員與球迷心中的榮耀與歸屬感。 自1903年以來，黑白斑馬間條元素早已融入球會的血液之中，成為球迷眼中祖雲達斯的專屬視覺印記。 本賽季球衣的設計，更於間條紋理的處理上改變了沿用多年的棱形元素，轉而採用精巧的刷面處理，力求帶來皮毛般的質感，激發場上球員的個性與藝術創造力。 ▼ 祖雲達斯 2023/2024主場球衣 ▼

曼聯 新球衣彰顯曼徹斯特精神 新款球衣意在彰顯曼徹斯特精神，衣身飾有幾何式樣的經典紅玫瑰圖案，靈感源自工業革命時期建起的連接曼徹斯特同索爾福德(Salford)的橋樑。 這座橫跨厄韋爾河(River Irwell)的橋樑象徵著曼徹斯特人與該城工業傳統之間的深厚連結。 它被視作曼徹斯特實力的標誌，體現了這座城市如何透過工業革命等方式對世界其他角落產生深遠影響。 曼聯新球衣不僅試圖深入挖掘曼徹斯特這座城市的文化身份和深厚傳統，更凝聚了球迷對球會不渝的支持與熱愛，彰顯出球會不懈追求成功的雋永信條。球衣以紅色色塊為主體設計，搭配大膽醒目的圖案，胸前則綴有白色的球會徽章和adidas logo。平織圓領領口配搭間條細節，以球會配色紅白黑呈現，更添型格。 ▼ 曼聯 2023/2024主場及作客球衣 ▼