泰國羽毛球賽｜鄧俊文謝影雪挫中國組合闖8強 伍家朗決勝局飲恨16強下馬

世界羽聯巡迴賽超級500泰國公開賽周四（15日）上演16強賽事，應屆亞洲冠軍、香港隊混雙「黃金組合」鄧俊文／謝影雪再過一關，以直落兩局淘汰中國組合朱一珺／張馳，重組首戰世巡賽即闖8強。至於伍家朗與泰國「世二」韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）激戰至決勝局「刁時」，以2分之微飲恨，無緣晉級。
亞錦賽奪冠後世界排名升上第4的「鄧謝配」，周二首圈輕取東道主組合，迎戰排名102位的中國組合朱一珺／張馳。鄧俊文／謝影雪開局稍為慢熱，初段落後過3分，中段戰至14：14平手後連贏5分拉開19：14後連失6分被對手反超，不過經驗老到的「鄧謝配」咬緊比分，再憑「刁時」反勝23：21，兩人第二局勢如破竹以21：15再下一城，順利取得8強席位，今日將與世界排名11位的泰國組合Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran爭入4強。雙方剛在上月蘇迪曼盃交手，當時「鄧謝配」以1：2稱臣。
伍家朗領先一局下被逆轉
男單方面，世界排名17位的伍家朗硬撼前世界冠軍韋迪辛，對賽往績1勝4負，唯一勝仗正是去年的泰國公開賽4強，最終他更奪得亞軍。伍家朗首局先聲奪人拿下21：13，第二局一度領先16：9，惟後段失誤頻頻被韋迪辛逆轉，贏21：18扳平。進入決勝局，伍家朗一直落後下力追至20：20，甚至反先21：20，可惜痛失決勝分下最終以22：24飲恨，無緣8強。
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