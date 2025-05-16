泰國羽毛球賽｜鄧俊文謝影雪挫中國組合闖8強 伍家朗決勝局飲恨16強下馬

世界羽聯巡迴賽超級500泰國公開賽周四（15日）上演16強賽事，應屆亞洲冠軍、香港隊混雙「黃金組合」鄧俊文／謝影雪再過一關，以直落兩局淘汰中國組合朱一珺／張馳，重組首戰世巡賽即闖8強。至於伍家朗與泰國「世二」韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）激戰至決勝局「刁時」，以2分之微飲恨，無緣晉級。

亞錦賽奪冠後世界排名升上第4的「鄧謝配」，周二首圈輕取東道主組合，迎戰排名102位的中國組合朱一珺／張馳。鄧俊文／謝影雪開局稍為慢熱，初段落後過3分，中段戰至14：14平手後連贏5分拉開19：14後連失6分被對手反超，不過經驗老到的「鄧謝配」咬緊比分，再憑「刁時」反勝23：21，兩人第二局勢如破竹以21：15再下一城，順利取得8強席位，今日將與世界排名11位的泰國組合Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran爭入4強。雙方剛在上月蘇迪曼盃交手，當時「鄧謝配」以1：2稱臣。