泰國羽毛球賽｜鄧俊文謝影雪挫東道主　伍家朗李卓耀今登場爭晉級

鄧俊文／謝影雪「重組」第一擊即首奪亞錦賽金牌，世界排名升上第4位，月底轉戰蘇迪曼盃只合作在小組賽首仗對泰國的賽事上陣，惟兩人以局數1：2惜敗。「鄧謝配」回港調整狀態後再踏世巡賽征途，本周角逐泰國公開賽，首戰世界排名24位的泰國組合Pakkapon Teeraratsakul／Phataimas Muenwong。這是雙方歷來首度交鋒，鄧俊文／謝影雪開局稍為慢熱，一度落後4：8，但兩人重拾手感打出一段5：1的攻勢反超13：9，扭轉局勢，大幅拉開比分下以21：14先拔頭籌。

一連六天國際羽聯（BWF）超級500系列泰國公開賽周二（13日）揭開戰幔，應屆亞洲冠軍、香港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈登場，力戰35分鐘後以直落兩局擊敗東道主拍檔，打開勝利之門，晉級16強。

「鄧謝配」第二局被對手壓制，開局即連失3分，之後一直處於落後劣勢，戰至10：15發力連贏5分扳平，之後打成17：17，鄧俊文／謝影雪關鍵時刻一鼓作氣打連得4分，最終以21：17鎖定2：0的勝局，將與中國或日本組合爭入8強。

李卓耀鬥西本拳太

至於男、女子單打正賽周三（14日）全面開打，當中港羽「一哥」伍家朗迎戰泰國球手Kantaphon Wangcharoen，李卓耀硬撼日本名將西本拳太，至於新星吳英倫就挑戰剛奪台北公開賽冠軍的新加坡好手駱建佑。女單港將盧善恩則與泰國的李美妙爭奪16強席位。