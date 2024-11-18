泰臣相隔19年再上擂台獲600萬人收看　自稱6月差點沒命

在上周五（15日）於美國德州舉行的拳賽，前世界重量級拳王的泰臣（Mike Tyson）對YouTube網紅拳手的傑克保羅（Jake Paul），雖然泰臣在8回合後以點數落敗，但他覺得自己已經贏了。他表示自己6月時差點就因病死去，能重返擂台自己已經是贏了。而Netflix就公布，在當日有多達600萬用戶收看這場直播賽事。
58歲的泰臣與27歲的保羅在美國德州交手。泰臣在早段還是有着昔日的力量，但隨着時間流逝，泰臣也顯得力不從心，最終在8個回合沒有被擊倒，但全場僅18次揮拳，錄下個人生涯第7次落敗。不過他賽後於社交媒體上透露：「這情況是縱然你輸了，但也是贏了。我感恩在之前的一晚，無悔地登上擂台。」
泰臣稱要在醫院輸血8次
泰臣續表示：「在6月時我差點就死掉。經過8次的輸血，我在醫院失去了一半的血液以及消瘦25磅，並要為可以再比賽要回復健康而戰鬥，所以我還是贏了。」他再說：「讓我的孩子看着我於人頭湧湧的體育館內，與一位細我一半而且有天賦的拳手完成了八個回合，這種經驗沒有人可以做到。」有關的比賽原定在7月舉行，但之後5月因為泰臣的胃潰瘍，醫療報告建議推遲。比賽中，泰臣只出拳18次，而對手保羅有78次。
保羅在賽後曾稱全球有1.2億人在網上觀看，不過Netflix之後更正他的數字為600萬用戶。Netflix又指這是破天荒的晚上。