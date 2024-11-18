泰臣相隔19年再上擂台獲6000萬人收看　自稱6月差點沒命

在上周五（15日）於美國德州舉行的拳賽，前世界重量級拳王的泰臣（Mike Tyson）對YouTube網紅拳手的傑克保羅（Jake Paul），雖然泰臣在8回合後以點數落敗，但他覺得自己已經贏了。他表示自己6月時差點就因病死去，能重返擂台自己已經是贏了。而Netflix就公布，在當日有多達6000萬用戶收看這場直播賽事。

58歲的泰臣與27歲的保羅在美國德州交手。泰臣在早段還是有着昔日的力量，但隨着時間流逝，泰臣也顯得力不從心，最終在8個回合沒有被擊倒，但全場僅18次揮拳，錄下個人生涯第7次落敗。不過他賽後於社交媒體上透露：「這情況是縱然你輸了，但也是贏了。我感恩在之前的一晚，無悔地登上擂台。」