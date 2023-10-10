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體育
2023-10-10 12:02:39

洛杉磯奧運將加入五項目　棍網球壁球對港隊或有利

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香港壁球代表陳善鈺。(港協暨奧委會圖片)

香港壁球代表陳善鈺。(港協暨奧委會圖片)

香港運動員在亞運取得好成績，而來年又是奧運的比賽。國際奧委會（IOC）將會在下星期日（15日）在印度的孟買召開會議，當中會進行投票有關2028年洛杉磯奧運的新增5個比賽項目。外界估計，非撞式欖球、板球、棒壘球、棍網球及壁球會是有關的項目。

國際奧委會在下周日舉行大會，預計會討論到在2028年的新增項目。洛杉磯奧組委的總裁Kathy Carter表示：「在籌備奧運的體育項目，我們願意去接受挑戰，以不同的思維考慮洛杉磯奧運的可能性。」綜合外國媒體表示，洛杉磯奧組委建議5個新項目是包括非撞式欖球、板球、棒壘球、棍網球及壁球。

國際板球協會主席Greg Barclay表示：「我們很欣賞洛杉磯建議將板球納入奧運。」這個項目曾在1900年的奧運進行過，不過之後逾百年都未有再在奧運舞台出現，而洛杉磯除了在2028年的奧運加入板球，還會舉辦板球盛事的T20世界盃。

 

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中國香港棍網球男子隊在「2023世界男子棍網球錦標賽」中取得史上最佳成績第13名。（中國香港棍網球總會fb）

中國香港棍網球男子隊在「2023世界男子棍網球錦標賽」中取得史上最佳成績第13名。（中國香港棍網球總會fb）

棍網球壁球都在港積極發展

香港在亞運的壁球項目取得2銀4銅，而香港過去在壁球都是世界前列，若在2028年落實壁球項目的話，對香港的運動員培訓會是有所幫助。而另一個項目的棍網球，雖然過去未有得到公眾的關注，但有關的運動近年在香港發展迅速，而港隊也取得一定的成績。

其餘的兩個項目，非撞式的欖球，其實就是一種不作衝撞，而是在身上佩戴旗幟的欖球，相對而言是男女更適宜。而棒壘球在2021年的東京奧運都有進行，不過因為巴黎不主辦，賽事要到2028年再進行。

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