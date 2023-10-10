洛杉磯奧運將加入五項目　棍網球壁球對港隊或有利

香港運動員在亞運取得好成績，而來年又是奧運的比賽。國際奧委會（IOC）將會在下星期日（15日）在印度的孟買召開會議，當中會進行投票有關2028年洛杉磯奧運的新增5個比賽項目。外界估計，非撞式欖球、板球、棒壘球、棍網球及壁球會是有關的項目。

國際奧委會在下周日舉行大會，預計會討論到在2028年的新增項目。洛杉磯奧組委的總裁Kathy Carter表示：「在籌備奧運的體育項目，我們願意去接受挑戰，以不同的思維考慮洛杉磯奧運的可能性。」綜合外國媒體表示，洛杉磯奧組委建議5個新項目是包括非撞式欖球、板球、棒壘球、棍網球及壁球。

國際板球協會主席Greg Barclay表示：「我們很欣賞洛杉磯建議將板球納入奧運。」這個項目曾在1900年的奧運進行過，不過之後逾百年都未有再在奧運舞台出現，而洛杉磯除了在2028年的奧運加入板球，還會舉辦板球盛事的T20世界盃。