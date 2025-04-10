洛杉磯奧運｜女子運動員首次佔多數　增女足名額男足削到12隊

洛杉磯奧運會的運動員名額及比賽的人數在周三（9日）國際奧委會（IOC）會議作出決定。其中女子運動員將會首次多過男子，而且男子足球項目的參賽隊數由現時16隊削減至12隊，相反女足就由12隊增至16隊，也是首次女子參賽隊數多過男子。另外比賽亦增加更多男女子運動員一同參賽的項目，包括藝術體操及乒乓球的團體賽。

IOC在周三舉行會議商討有關洛杉磯奧運的參賽運動員名額，在目前的名額中，女性運動員會有5,333人佔全體的50.7%，而男性就只有5,167人，佔49.3%，是首次女性運動員佔多數的奧運會。而連同洛杉磯新增的項目計算，即板球、腰旗欖球及棍網球，相差數字會收窄。在隊際運動，女子水球隊數會增加2隊至12隊，與男子項目相同。而在足球方面，男子足球就削減隊數，由目前16隊削至12隊，但卻增加女足的名額，由12隊增至16隊。至於拳擊方面，女子組會再增一個等級，與男子同樣分為7個級別。