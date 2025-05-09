洛杉磯奧運｜開幕禮首次安排兩個球場舉行

2028年洛杉磯奧運的組委會宣布，開幕禮將定在2028年的7月14日舉行，屆時將會在洛杉磯紀念體育場以及SoFi體育場進行開幕禮，這將是史上首次在兩個體育場內進行開幕禮。同時洛杉磯的紀念體育場也會在7月30日舉辦閉幕禮，是首個舉行3屆奧運會的主場館。

洛杉磯奧運組委會主席韋沙曼（Casey Wasserman）表示：「選擇作為2028年開幕及閉幕典禮的場地，將突顯洛杉磯豐富的體育歷史以及領先於未來，在世界舞台展示洛杉磯最好的一面。」他續說：「這兩個非凡的場館將創造難以忘懷的體驗，並會以前所未有的方式，歡迎來自世界各地的奧運及殘奧會支持者，這會成為奧運史上其中一屆最好的奧運會。」