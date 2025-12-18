洲際盃｜巴黎聖日耳門12碼射贏法林明高　門將沙芳洛夫連救4球

歐聯冠軍的巴黎聖日耳門，在洲際盃的決賽在互射12碼擊敗巴西的法林明高奪得冠軍。聖日耳門的門將沙芳洛夫（Matvey Safonov）連續救出4個12碼成為功臣。

在卡塔爾舉行的洲際盃，前身是國際足協（FIFA）舊版的世界冠軍球會盃，在世冠盃改制後，去年開始就改名為洲際盃。不過歐洲球隊不再需要參與四強，而是直入決賽。在世冠盃失落冠軍的PSG，決賽對巴西的法林明高。法林明高雖然在世冠盃的16強被拜仁慕尼黑淘汰，但球隊今年先後贏得巴甲以及南美自由盃的冠軍。歐聯冠軍的聖日耳門在38分鐘由基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）射入領先。不過法林明高下半場獲得12碼，佐真奴（Jorginho）操刀在62分鐘為球隊扳平。雙方法定90分鐘以及加時都再無入球，要進入12碼分勝負。