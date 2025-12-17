洲際盃｜歐洲代表佔優 大巴黎封王有「法」

應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門(PSG)，戰畢周末法甲後，大軍已飛抵卡塔爾，準備在今晚深夜的洲際盃決賽鬥南美自由盃盟主法林明高。不論計往績及人腳，大巴黎皆勝一籌；今場有力在法定時間解決對手，奪取球會史上首個洲際榮譽。(球賽編號FB1197，12月18日01:00開賽) 大巴黎憑歐聯決賽以5比0大勝國際米蘭，取得今次洲際盃直入決賽的入場券；該隊年內亦已捧走法冠盃、法足盃、法甲，今次出戰中東力爭成為2025年五冠王及500萬美元(約3,800萬港元)的冠軍獎金，獎金事少，榮譽攸關，大軍必鬥志如虹。

PSG高手如雲 球隊上周末聯賽以3比2險勝梅斯，累計近6場聯賽5勝1負，仍1分之差不及榜首朗斯，將無法在新一年以「法甲一哥」身分亮相；但該役未有出場的三線猛將馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos)、祖奧尼維斯(Joao Neves)及金球獎得主奧士文尼迪比利(Osumane Dembele)，仍有列入今次出征名單壯聲威；加上中前場仍然好手如雲，包括基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)、巴特利巴高拿(Bradley Barcola)、法比安彭拿(Fabian Pena)及迪斯亞杜伊(Desire Doue)隨時披甲，以攻為守，實力依然雄厚。 再者，不論計世界冠軍球會盃，以及上屆3比0打敗墨超帕丘卡的西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，歐洲代表一向在這項洲際盛會大佔上風，自2013年起年年稱霸，今場大巴黎仍可看高一線。