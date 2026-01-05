流水響紅葉、天空之鏡等3大景點 零難度行山路線

景點1︰隔岸天空之鏡

多條巴士線經「流水響站」，但留意流水響站並不鄰近流水響水塘，只有粉嶺站乘52B小巴才於迴旋處下車，出發前不要搞錯。鶴藪道及流水響道交界的迴旋處下車，過車閘行10-15分鐘柏油路，微斜上流水響水塘。

公廁設兩條分叉路，右方可在水邊遠眺天空之鏡及落羽杉紅葉林於流水響水塘被多座山包圍，水面平靜而且湖水清澈，有耐性就不難拍下天空之鏡。前行不久設兩張長椅，不用行落斜坡也可打卡。