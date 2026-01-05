流水響紅葉、天空之鏡等3大景點 零難度行山路線

流水響水塘每年12月至1月是香港賞落羽杉（落羽松）紅葉的好地方。繞水塘半圈連天空之鏡打卡，行2小時內可完走。這條鄰近粉嶺的紅葉行山路線是拍拖、親子樂和初級新手行山之選。
文︰山全部都係山
景點1︰隔岸天空之鏡
多條巴士線經「流水響站」，但留意流水響站並不鄰近流水響水塘，只有粉嶺站乘52B小巴才於迴旋處下車，出發前不要搞錯。鶴藪道及流水響道交界的迴旋處下車，過車閘行10-15分鐘柏油路，微斜上流水響水塘。
公廁設兩條分叉路，右方可在水邊遠眺天空之鏡及落羽杉紅葉林於流水響水塘被多座山包圍，水面平靜而且湖水清澈，有耐性就不難拍下天空之鏡。前行不久設兩張長椅，不用行落斜坡也可打卡。
景點2︰新建觀景台靚位
折回公廁左方，沿水塘邊通過流水響郊遊徑。只要沿大路圍繞流水響水塘而行，即可到達所有打卡位，不用冒險行崎嶇的泥路至水塘邊，人冇事先係世界冠軍。在涼亭和燒烤場旁，新建了一個觀景台，由高位拍下落羽杉紅葉，非常就腳。流水響（又名流水响）逾200年歷史，至於流水響水塘建於1968年，為船灣淡水湖工程的一部份。
景點3︰近攝落羽杉紅葉
過流水橋後，1分鐘即抵落羽杉紅葉區。落羽杉又名落羽松，原產自北美東南。特徵是樹幹巨大、樹板呈粽色及裂成片狀。落羽杉的紅葉時間一般在每年12月至1月，當中1月中至1月尾最為鮮紅。羽毛狀的樹葉徐徐飄落，甚有詩意。
流水響水塘早到早享受
一般只能繞約半個水塘便要折返，因此不用出汗2小時內就完走。。若認為體力支持得住可行流水響郊遊徑或接上鶴藪水塘。這條初級紅葉行山路線上落不多，推BB車也可應付到。最重要是人流必然多，除了平日到訪外，只能更早到訪以避開人潮，提議早上九時前到達。勿取走任何樹葉留念或攀上大樹拍照，而且自己垃圾自己帶走，一同愛護香港和大自然。除了落羽杉、天空之鏡和觀景台三大打卡位，流水響還是百花魚藤、白千層和蜻蜓勝地。