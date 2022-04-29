海賊王粉絲不可錯過！Garmin推路飛、卓洛、索柏限定版Instinct 2及2S Solar

夏天便要去大海吧？運動腕錶品牌Garmin於今年亦和日本國民動漫海賊王crossover，推出亞洲限定版Instinct 2 Solar One Piece及Instinct 2S Solar One Piece太陽能GPS智慧腕錶，三款人熱角色路飛（Luffy）、卓洛（Zoro）和索柏（Chopper）的專屬錶面設計及配色，加上出色的outdoor功能，齊齊邁向偉大航道！

今次 Garmin與海賊王crossover以極限腕錶Instinct 2 Solar 和 2S Solar為基礎，加入動畫經典元素推出3款訂製錶款，承襲Instinct系列以美軍標準MIL-STD-810打造，耐熱抗凍、抗衝擊、抗腐蝕，防水等級達水下100米，同時搭載太陽能充電鏡面，讓電池續航力無限延伸；內建精準 GPS 衛星定位及高度、 氣壓與電子羅盤功能，兼提供超過30種室內外運動模式、全天候監測你的的 VO2 Max 最大攝氧量、心率、壓力指 數、血氧、卡路里消耗、身體能量指數、身體年齡等，適合用家上山下海、如海賊王般探索新世界。