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體育
2024-01-21 12:49:40

渣打馬拉松2024｜全馬男女子組非洲跑手奪冠　兩北京跑手首在港參賽勝出半馬10公里賽

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肯尼亞的Seroi Anderson Saitoti在全馬賽事男子組奪冠。(中新社)

肯尼亞的Seroi Anderson Saitoti在全馬賽事男子組奪冠。(中新社)

渣打香港馬拉松今日(21日)開跑，各賽事挑戰組的賽果已塵埃落定。全馬賽事由尖沙咀彌敦道起步，經旺角、西九龍公路、汀九橋和西區海底隧道等路段，前往維多利亞公園終點，全長42公里。

黃尹雋姚潔貞成全馬本地最快跑手

全馬賽事最終由非洲特邀跑手、肯尼亞的Seroi Anderson Saitoti及埃塞俄比亞的Medina Armino，分別以2小時12分51秒和2小時28分47秒成績，贏得男女子組冠軍。全馬本地最快的男女跑手，分別為2小時23分23秒完賽的黃尹雋，以及以2小時41分09秒衝線的姚潔貞。

埃塞俄比亞的Medina Armino在全馬賽事女子組奪冠。(中新社) 北京跑手孫曉陽在半馬賽事男子組奪冠。(中通社) 港隊三項鐵人代表蔡欣妍在半馬賽事女子組奪冠。(中通社) 10公里賽事由陳雨繁(左)和曾曉彤(右)分別奪得男女子組冠軍。(中通社) 黃尹雋(左)成為今屆渣馬全馬最快的香港跑手，全場排第15位；張耀樑(右)是第二快的香港跑手，排全場第18位。(中通社)

三項鐵人代表半馬奪冠

同樣由彌敦道起步，經旺角、青葵公路和西隧往維園的21公里半馬賽事，男子組由首次在港參賽的北京跑手孫曉陽，以1小時8分05秒勝出，他對於奪冠感到非常開心，但表示這並非他個人的最佳成績，期望有機會參與下屆賽事。女子組冠軍則由港隊三項鐵人代表蔡欣妍以1小時21分01秒奪得，她形容這是「天時、地利、人和」的結果。

至於約有3萬人參加的10公里賽事，以30分59秒衝線的男子組冠軍陳雨繁，同樣是來自北京、首次在港參賽的跑手，他指今日狀態不錯，主要是來港感受繁華、人民的熱情，順道參賽感受香港馬拉松的氛圍。女子組冠軍為本地跑手曾曉彤，她花了36分47秒完成賽事，今次是其首個10公里賽冠軍。

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