港基地車隊Craft-Bamboo贏美國8小時耐力賽冠軍

以香港為基地的Craft-Bamboo Racing賽車隊，在剛過去的周末揚威美國，首奪印第安納波利斯8小時耐力賽全場總冠軍（Indianapolis 8 Hour）。

此賽事為本年度洲際GT挑戰賽（Intercontinental GT Challenge，IGTC）的第3站賽事，於美國著名的印第安納波利斯賽道（Indianapolis Motor Speedway）上舉行。這支香港車隊在長達8小時的耐力賽，雖然從第15位起步，但成功後來居上，以0.8秒力克對手首奪此項比賽錦標。車隊的77號平治-AMG GT3戰車由3名車手合作駕駛，分別是瑞士車手馬些路（Raffaele Marciello），來自西班牙的真卡迪拿（Daniel Juncadella），以及加拿大藉的莫拉德（Daniel Morad）。



這支由香港車手歐陽若曦擔任總監的車隊，成功替平治-AMG 提早一站鎖定 2022賽季的IGTC廠商錦標，亦是跨季連續第4個 IGTC冠軍。歐陽若曦表示：「我們的準備充足，整個比賽過程可說是近乎完美。我要感謝車手們的出色表現，亦要向所有隊內成員表達祝賀和感謝，成就車隊取得第一個洲際GT挑戰賽冠軍」。