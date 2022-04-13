港女壘兩闖亞運 日本教練大島田12年心路歷程

由職棒強國日本來到香港工作的大島田，與港女壘的首次邂逅，不算美麗。「2010年來港後我有打男子壘球，某天偶然去看了一場女子壘球比賽。」大島田回想道：「睇完心諗，咁渣！根本唔係認真打波！」但跟女隊教練聊天後，知道其實有幾位球員很想打得更好；後來獲邀任教練，他為着那數位熱愛壘球的球員，答應了，從此，走上不一樣的人生。 冇藉口，你唔想練，就走 日本人出名一絲不苟，大島田對球員嚴格可想而知，但其實，他對自己也不遑多讓。「我本來在會計師樓工作，一星期只有週末能教波，我想認真教，便辭了職。除了瞓覺，我所有時間都在天光道（壘球場）。」

教練本人全職教波，但港女壘全部業餘球員，平日都要返工返學。「我要求很高，球員一定要多練波、多做體能，一星期最少練4天，熱身跑30個圈，係基本。」要是誰敢蒙混過去？對不起，一定會被鬧。「香港女仔少畀人鬧，直接鬧佢哋先肯聽！偷懶只會自食苦果，我作為教練要求你做好啲，你作為球員自動自覺做好啲，冇藉口。你話要搵食要讀書，可以，咁去搵食讀書吧，在球場上我唔想聽任何藉口。」 堅持一年沒用，堅持十年再說吧 無法將壘球放在第一位的球員一一退隊，留下來的，向着同一目標、咬着牙一步一步前進，漸漸開始明顯進步。「到了2016年，終於覺得佢哋識掟波。」2017年亞錦賽對戰印尼，先輸、後反超前、再被狂追，最後一局險勝，港女壘終於取得史上首張亞運入場券。「贏咗波，她們在場上喊到起唔到身，我很感動。」大島田：「感動不是贏一場波，是這麼多年，這班球員，每一個人，都在堅持，付出所有時間配合我的訓練。這不是一刻的付出，是幾年、十年、十幾年的每天付出；為的不是自己，而是一個必須大家都一起堅持才能實現的夢想。」