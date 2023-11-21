港珠澳半馬爆風波 內地網民指「不讓中國跑手衝線」 田總道歉認拉帶失誤

周日（19日）舉行的港珠澳大橋香港段半馬拉松接連發生失誤，東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍謝東生及全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat跑回終點準備衝線時，賽會都未能安排衝線帶予兩人衝線。當中內地跑手謝東生衝線時，衝線帶突被工作人員收走，隨後重新拉起橫幅讓第二名日本選手衝線。由於事件涉及中國、日本跑手，引起內地高度關注，相關議題登上微博熱搜，有內地網民視之為陰謀論，更指控「不讓中國人衝線，卻讓日本人衝線」，但亦有網民認為純粹是職員犯錯。
意外讓亞軍日本選手衝線 惹內地關注「陰謀論」四起
中國香港田徑總會周一（20日）發聲明向受影響運動員道歉，即時作出檢討，希望未來避免發生同類事件。田總解釋兩項國際賽事同時同地舉行，男女子各組競爭激烈，衝線時間接近，承認迎接謝東生衝線時發生失誤。
田總指兩項賽事時間接近 即時作出檢討
影片可見當時謝東生即將到終點，成為東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍。工作人員原本已拉好衝線帶，惟突然一名負責拉衝線帶的工作人員跑向另一端收起衝線帶，令謝東生未能衝過衝線帶，當時身邊有一名職員斥責該名拉衝線帶的人員。
謝東生過終點後，工作人員重新拉起衝線帶，約20秒後，日本代表林田洋翔衝過衝線帶，以1小時7分59秒成為亞軍。工作人員未來得及接駁好衝線帶，全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat及後跑到，以1小時8分4秒完成。
田總在聲明解釋，昨日兩項國際級賽事同時同地舉行，男女子各組均競爭激烈，時間亦非常接近。大會於東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍中國跑手謝冬生衝線時發生了失誤，因領先的女子烏干達跑手與東亞男子首兩名選手比較接近，終點工作人員當時正準備為迎接女子全場總冠軍而於終點拉起衝線帶，惟工作人員於終點時發現即將衝線的跑手為男子運動員時，下意識將衝線帶收起。
其後工作人員再次將衝線帶準備好，多位選手同一時間亦跑返終點，代表日本的跑手於女子全場總冠軍前面約5秒衝線並衝過衝線帶，而勝出之烏干達跑手亦未能衝過衝線帶。
田總表示尤幸事件並未影響賽事成績公布及頒獎禮。大會再次向受影響運動員表示歉意，即時也作出內部檢討，未來希望優化賽事，避免再發生同類事件。