港珠澳半馬爆風波 內地網民指「不讓中國跑手衝線」 田總道歉認拉帶失誤

周日（19日）舉行的港珠澳大橋香港段半馬拉松接連發生失誤，東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍謝東生及全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat跑回終點準備衝線時，賽會都未能安排衝線帶予兩人衝線。當中內地跑手謝東生衝線時，衝線帶突被工作人員收走，隨後重新拉起橫幅讓第二名日本選手衝線。由於事件涉及中國、日本跑手，引起內地高度關注，相關議題登上微博熱搜，有內地網民視之為陰謀論，更指控「不讓中國人衝線，卻讓日本人衝線」，但亦有網民認為純粹是職員犯錯。 意外讓亞軍日本選手衝線 惹內地關注「陰謀論」四起 中國香港田徑總會周一（20日）發聲明向受影響運動員道歉，即時作出檢討，希望未來避免發生同類事件。田總解釋兩項國際賽事同時同地舉行，男女子各組競爭激烈，衝線時間接近，承認迎接謝東生衝線時發生失誤。

田總指兩項賽事時間接近 即時作出檢討 影片可見當時謝東生即將到終點，成為東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍。工作人員原本已拉好衝線帶，惟突然一名負責拉衝線帶的工作人員跑向另一端收起衝線帶，令謝東生未能衝過衝線帶，當時身邊有一名職員斥責該名拉衝線帶的人員。 謝東生過終點後，工作人員重新拉起衝線帶，約20秒後，日本代表林田洋翔衝過衝線帶，以1小時7分59秒成為亞軍。工作人員未來得及接駁好衝線帶，全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat及後跑到，以1小時8分4秒完成。