港超｜新賽季下周末開鑼　傳足總行政混亂致延誤VAR未趕及開波

新一季將是港超聯賽的第10個賽季，然而早前因為爆出足總的行政問題，引致賽程編排遲緩及出錯，不過足總今日（11日）終於舉行記者會，宣布新季在下周末（19日）展開。然而足總行政總裁譚秋朗就表示，由於足總未有及時向國際足協（FIFA）提出申請，故此在賽季的前兩周未能使用視像助理裁判系統（VAR）。
多個本地傳媒早前先後報道，指足總因為職員的辭職潮問題，導致有關賽程的編配大幅延誤，而上星期更被指在委派缺乏經驗職員編配賽程，而出現「一日雙賽」的問題，引發外界對足總行政問題的質疑。而今日足總終於為新一個賽季舉行記者會，並確認均業北區從甲組升班參戰。譚秋朗在回應記者爭議時表示，賽程在一至兩個月已經編排，歸咎北區決定升班遲，以及員工離職趕急，令編排延誤。
球隊VAR場次不平均
新一個賽季的揭幕戰，將會由衞冕的傑志對大埔。而原本足總表示，新一個賽季將會全面引入VAR的系統，不過譚今日回應記者時，指因為足總延誤向FIFA提交申請，以致首兩周的聯賽不能使用有關系統。譚又向記者表示，因為FIFA規定要在賽前一個月對球場進行審核，令球隊主場使用VAR系統變得不平均，譚雖然指平均每隊有7場，但現實會是部份球隊只有6場，部份則會有8場。對此有球會表示質疑，認為同一個賽事應該有同樣的設置才公平，這樣可能造成不公平的現象。
另外，在港超聯賽會的爭取之下，本月的比賽開賽時間會改為下午4時及6時半，以保障球員健康。據本地媒體的報道，日前東方的一場友賽就因為有外援球員中暑暈倒而中止比賽。