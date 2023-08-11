港超｜新賽季下周末開鑼　傳足總行政混亂致延誤VAR未趕及開波

新一季將是港超聯賽的第10個賽季，然而早前因為爆出足總的行政問題，引致賽程編排遲緩及出錯，不過足總今日（11日）終於舉行記者會，宣布新季在下周末（19日）展開。然而足總行政總裁譚秋朗就表示，由於足總未有及時向國際足協（FIFA）提出申請，故此在賽季的前兩周未能使用視像助理裁判系統（VAR）。

多個本地傳媒早前先後報道，指足總因為職員的辭職潮問題，導致有關賽程的編配大幅延誤，而上星期更被指在委派缺乏經驗職員編配賽程，而出現「一日雙賽」的問題，引發外界對足總行政問題的質疑。而今日足總終於為新一個賽季舉行記者會，並確認均業北區從甲組升班參戰。譚秋朗在回應記者爭議時表示，賽程在一至兩個月已經編排，歸咎北區決定升班遲，以及員工離職趕急，令編排延誤。