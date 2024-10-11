港足作客歐洲一球負列支敦士登 逾300港人入場 新帥韋斯活為「怪陣」解畫

香港足球代表隊於周五(11日)凌晨出戰歷來首場作客歐洲國際友賽列支敦士登隊，有逾300名香港球迷遠道入場打氣，同時是新任主教練韋斯活首仗正式領軍，但在排出「怪陣」下，上半場先失一球，孫銘謙及祖連奴下半場先後錯失扳平良機，以0：1告負。今仗逾300名香港球迷遠征列支敦士登入場支持，包括已移居英國的退役前港腳門將謝德謙，大批球迷賽前集結沿途步入球場，比賽時亦不時高呼香港加油口號，比主場支持者更聲勢號大。

世界排名157名的港足面對排203名的「歐洲魚腩」列支敦士登，英籍教頭韋斯活賽前揚言要為港足注入新元素，首仗改踢352陣式出擊，同時起用陳晉一、孫銘謙及費蘭度3名左翼衛，客串左中堅的37歲老將費蘭度進攻時要擔任自由人角色，控球推上中場出擊，另前鋒潘沛軒踢正選右翼衛；惟港足在16分鐘先失守，主隊左翼衛堅度反擊扭過周緣德及潘沛軒後傳中，哈士拿無人看管下左腳撞射遠柱開紀錄。港足於63及70分鐘錯失兩次黃金機會，先是孫銘謙入楔禁區撞射出界，以及祖連奴接應余在言傳中勁射中柱，最終負0：1，列支敦士登繼2020年10月友賽作客2：1擊敗盧森堡隊後，取得4年來首場勝仗。

對於球迷質疑排陣及僅換上3名後備球員，韋斯活解釋：「我們尚在調整踢法，希望更具侵略性，但面對不同的對手，執行仍有改善的地方，但整體是令人滿意。今次我們有7至8名主力因傷未能隨軍，但我相信港隊會持續進步。」

韋斯活賽後談及費蘭度「新位置」時希望用他控球在腳，認為對方表現不錯，是今場最佳球員之一，他強調對球隊發揮感到滿意，但對賽果就是失望，他指出港隊有很多入球機會，亦限制了主隊，並不值得輸波，「如果有人不認同球隊今場表現好，我會質疑他們不懂足球。」港隊大軍賽後隨即回港，準備下周二(15日)主場迎戰柬埔寨的另一場友賽，韋斯活有信心可以贏波。