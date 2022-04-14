港足復操備戰亞洲盃外圍賽

香港代表隊及U23代表隊，今日(14日)在香港足總的足球訓練中心復操。然而由於主帥的安達臣不在香港，由助教的張健峰帶隊。這是政府因應疫情自1月初而要求各體育處所封閉後，香港足球隊首次的操練。

政府早前宣布，容許參與亞運的本港運動團隊，在政府許可下於康文署的場地或指定地點進行訓練。而港隊今次因為有傑志及理文分別在泰國及蒙古準備出戰亞冠及亞協盃，而東方龍獅亦在備戰亞協盃之下，在3隊球隊缺席下進行訓練。至於港隊主帥安達臣目前就身處泰國視察傑志球員的表現。目前身處泰國的傑志，周六(16日)就會在亞冠分組賽出戰對泰國的清萊聯。而理文則已身處蒙古，準備下星期二對蒙古球隊220體育會。

足總將重啟低組別賽事

另外足總今日宣布，在政府宣布可重開體育處所後，將積極考慮重啟各項賽事，但不包括已取消的港超聯及盃賽，意味只會重開低組別的聯賽。而足總指日前已向各支參賽隊伍發放問卷查詢復賽的意向。

日本足協理事須原清貴今日(14日)在日本足協理事會後，向傳媒透露，原定在今年7月於中國舉行的東亞錦標賽，因為疫情關係，中國已決定交出主辦權，而日本與南韓皆有意接手，故需要時間決定新的主辦地點。然而由於賽事在非國際賽時段舉行，故日本可能會派出本土球員出戰，但南韓則據報可能會以強陣應戰，而香港亦將會參賽。