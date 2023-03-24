港足1:1逼和新加坡 近6000名球迷坐爆旺角場

香港足球代表隊周四（23日）在旺角大球場舉行的國際友誼賽，主場迎戰新加坡，在不再有防疫限制之下，5,910名球迷入場「坐爆」旺角場，全場打氣聲從未中斷下，港隊以1:1賽和對手，未能在今年首場國際賽旗開得勝。主帥安達臣承認對賽果失望，指球隊未能把多個機會轉化成入球，促麾下提升把握力。

港隊憑客軍中堅擺烏龍 追成1：1

兩軍近5次交手中，港足錄得3勝2和不敗佔優，安達臣此戰正選續以去年參戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周的人腳為主，中超兵梁諾恆則相隔逾3年半再於國際賽披甲，與巴西入籍兵艾里奧鎮守中堅。港足甫開賽便透過高位逼搶佔主導，進攻機會絡繹不絕，但在20分鐘卻被新加坡隊藉死球攻勢，由上演國際賽處子戰的中堅陳漢偉接應角球射入領先。落後的港足在43分鐘由鞠盈智右路落底傳中，藉客軍入球功臣陳漢偉受壓下解圍誤擺烏龍，完半場前追平。

換邊後，安永佳曾有一次背向龍門舉腳施射，但又僅僅高出，他在64分鐘亦與黃洋和鞠盈智一同被換出，港隊主帥安達臣一口氣調入首次代表成年港隊上陣的顏卓彬、陳肇鈞及入籍不久的艾華，三人尤其是艾華入場時獲得極大掌聲歡迎。比賽後段，黃威兩次主射罰球都帶來威脅，惟一次僅僅掠眉角而出、一次射地波又被門將辛尼接實；79分鐘，陳肇鈞自行中路突破再起腳，又遭辛尼飛身救出。安達臣末段再調入另一首次上陣的潘沛軒及中茹子楠，前者落場後也有起腳機會，惟遠射被辛尼接實，最終雙方未再有入球下，香港以1：1賽和新加坡。港隊將在28日作客馬來西亞新山，與大馬國家隊合演另一場友賽。