港隊何柱霆陳曉琳全力出戰奪冠　街頭跳繩競技亞洲邀請賽精彩回顧｜賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃

中國香港跳繩總會聯乘「M」品牌體育活動 — FIBA 3x3香港年終賽，推出街頭跳繩競技亞洲邀請賽，中、日、澳門、中華台北等頂尖選手都有參賽，港隊在6項賽事贏得其中3個冠軍。
亞洲頂尖選手齊聚一堂
這次邀請賽匯聚了來自中國、日本、中華台北及中國澳門的頂尖跳繩選手，包括中國的杜婷婷、段中飛，中華台北的簡子翔，中國澳門的張佩瑤，以及日本的服部都空、靑谷州、淀谷明葵和米谷樹等。香港隊的何柱霆、劉盼晞及何卓錡等選手也全力出戰。
跳繩對決如霹靂舞般刺激
今次比賽有別於其他跳繩比賽，而是以類似霹靂舞的「對戰」（Battle）形式上演，格外刺激，而賽事的評判，更是現場的幾百名觀眾，大家以投票選出跳得最出色的選手或隊伍。今次賽事有6個比賽項目，分別是：男女單人繩對決、單人交互繩對決、三人交互繩對決、速度接力對決（單人繩）及速度接力對決（交互繩）；結果中國香港跳繩隊除了贏得速度接力對決（交互繩），並由何柱霆及陳曉琳摘下男女單人繩對決冠軍；日本代表也有出色表現，米谷樹於單人交互繩對決掄元，並夥拍淀谷明葵及青谷洲捧走三人交互繩對決冠軍；至於速度接力對決（單人繩）賽事，由段中飛、杜婷婷、賴文樂與張佩瑤組成的亞洲邀請隊跳得408下，以1下之微力壓由賴家保、梁潤生、楊梓晴及陳曉琳組成的港隊奪冠。
在單人繩對決先後擊敗日本名將服部都空及中華台北好手簡子翔封王的港將何柱霆認為，今次賽事好玩又刺激，現場氣氛亦熾熱，他說：「早前我有機會在歐洲幾個萬人的體育場館表演，對於能在香港的主場上演出非常期待，在維園比賽亦是第一次。我注意到在鬧市公園舉行比賽的觀眾數量遠超體育館，尤其是來自跳繩界以外的市民。我希望未來能有更多跳繩比賽融入大型活動中，甚至開發新的香港主場國際跳繩賽事。」
公眾參與熱情高漲
除了比賽，現場還設有「3x3 Village 城市運動嘉年華」，提供各種跳繩運動體驗，吸引了大量市民參與。中國香港跳繩總會於11月22至24日在場區內設置攤位，提供花式跳繩體驗、大繩跳繩挑戰及「快閃Show」，讓公眾親身感受跳繩的樂趣。
推廣跳繩運動，提升運動水平
賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃旨在推廣跳繩運動，並提升香港運動員的水平。中國香港跳繩總會主席黃婷表示：「今屆巴黎奧運將三人籃球、霹靂舞、自由式小輪車（BMX）和滑板等城市運動綜合在一個場地『城市運動公園』（Urban Park）上演，特別引入了跳繩項目，並舉行周邊比賽及表演，中國香港跳繩總會獲邀參與！我們十分高興能夠將這個概念帶到我們們的公園——維多利亞公園，讓香港市民能夠近距離接觸亞洲最高水平的跳繩運動員表演，並展示香港作為國際體育盛事之都。」
經過今次與亞洲頂尖選手交流後，中國香港跳繩隊獲益良多，並有助稍後參加皇后盃．泰國跳繩公開賽2024及下年暑假在日本舉行的2025世界錦標賽，爭取佳績。中國香港跳繩總會作為國際跳繩聯盟IJRU和亞洲跳繩聯盟AJRU的會員，是中國香港唯一的認可機構，負責派遣運動員參加這些賽事，並為跳繩運動員提供更多參加大型比賽的機會，進一步提升競技經驗。