港隊何柱霆陳曉琳全力出戰奪冠　街頭跳繩競技亞洲邀請賽精彩回顧｜賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃

這次邀請賽匯聚了來自中國、日本、中華台北及中國澳門的頂尖跳繩選手，包括中國的杜婷婷、段中飛，中華台北的簡子翔，中國澳門的張佩瑤，以及日本的服部都空、靑谷州、淀谷明葵和米谷樹等。香港隊的何柱霆、劉盼晞及何卓錡等選手也全力出戰。

跳繩對決如霹靂舞般刺激

今次比賽有別於其他跳繩比賽，而是以類似霹靂舞的「對戰」（Battle）形式上演，格外刺激，而賽事的評判，更是現場的幾百名觀眾，大家以投票選出跳得最出色的選手或隊伍。今次賽事有6個比賽項目，分別是：男女單人繩對決、單人交互繩對決、三人交互繩對決、速度接力對決（單人繩）及速度接力對決（交互繩）；結果中國香港跳繩隊除了贏得速度接力對決（交互繩），並由何柱霆及陳曉琳摘下男女單人繩對決冠軍；日本代表也有出色表現，米谷樹於單人交互繩對決掄元，並夥拍淀谷明葵及青谷洲捧走三人交互繩對決冠軍；至於速度接力對決（單人繩）賽事，由段中飛、杜婷婷、賴文樂與張佩瑤組成的亞洲邀請隊跳得408下，以1下之微力壓由賴家保、梁潤生、楊梓晴及陳曉琳組成的港隊奪冠。

在單人繩對決先後擊敗日本名將服部都空及中華台北好手簡子翔封王的港將何柱霆認為，今次賽事好玩又刺激，現場氣氛亦熾熱，他說：「早前我有機會在歐洲幾個萬人的體育場館表演，對於能在香港的主場上演出非常期待，在維園比賽亦是第一次。我注意到在鬧市公園舉行比賽的觀眾數量遠超體育館，尤其是來自跳繩界以外的市民。我希望未來能有更多跳繩比賽融入大型活動中，甚至開發新的香港主場國際跳繩賽事。」