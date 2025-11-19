港隊緣盡亞洲盃 安永佳頭槌領先 生死戰不敵新加坡

亞洲盃外圍賽分組賽，中國香港足球表隊在主場迎戰新加坡，港隊在領先半場下，終以1比2不敵新加坡。由於分組以對賽成績優先，賽前與港隊同分的新加坡於贏波後，以5戰11分提前一輪成為小組冠軍，取得2027亞洲盃決賽周入場劵，港隊則緣盡亞洲盃。攝影：蘇文傑攝

關乎小組出線的關鍵大戰昨晚在啟德主場館上演，吸引47,762球迷入場，再刷新本地足球賽事入座紀錄。港隊主場紅海及巨型打氣橫幅再現，球迷做好「第12人」角式力撐愛隊。港隊球員上半場亦踢得相當醒神，於上半場15分鐘先開紀錄，港隊翼鋒艾華頓右路傳中，隊長中鋒安永佳入楔，在6碼點無人看管下頭槌頂入，為港隊打開紀錄。3分鐘後，港隊祖連奴突入禁區，惜門前兩碼在守衛力迫下迎頂高出，錯過擴大領先優勢機會。港隊1球領先上半場。

