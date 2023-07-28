游泳世錦賽︱何詩蓓100米自由泳奪亞　個人首個長池獎牌

國際泳聯的世界錦標賽，今日（28日）已到游泳項目的第6日賽事。其中，香港飛魚的何詩蓓出戰女子100米自由泳的決賽。何詩蓓最終以52秒49奪得亞軍，是她3次出戰世錦賽以來的首面獎牌。

雖然在短池的世錦賽已贏得過3面金牌，但何詩蓓在長池的世錦賽，仍然未有取得過獎牌。雖然在強項的200米自由泳失落獎牌，不過在100米自由泳項目，何詩蓓在初賽先以53秒15的成績，不單是分組的第一名，更是預賽的第一名晉身昨晚（27日）的準決賽。而在昨晚，何詩蓓在準決賽以52秒90的成績，在分組僅次於200米自由泳的冠軍奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）取得第2，同時在總成績以第3名晉級今日的決賽。