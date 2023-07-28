游泳世錦賽︱何詩蓓100米自由泳奪亞　個人首個長池獎牌

國際泳聯的世界錦標賽，今日（28日）已到游泳項目的第6日賽事。其中，香港飛魚的何詩蓓出戰女子100米自由泳的決賽。何詩蓓最終以52秒49奪得亞軍，是她3次出戰世錦賽以來的首面獎牌。
雖然在短池的世錦賽已贏得過3面金牌，但何詩蓓在長池的世錦賽，仍然未有取得過獎牌。雖然在強項的200米自由泳失落獎牌，不過在100米自由泳項目，何詩蓓在初賽先以53秒15的成績，不單是分組的第一名，更是預賽的第一名晉身昨晚（27日）的準決賽。而在昨晚，何詩蓓在準決賽以52秒90的成績，在分組僅次於200米自由泳的冠軍奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）取得第2，同時在總成績以第3名晉級今日的決賽。
何詩蓓決賽曾以第一名轉池
在決賽，何詩蓓在第3線道出戰，最大的對手當然是剛贏得200米自由泳兼打破世界紀錄的澳洲泳手奧卡拉瑾，還有23歲的荷蘭泳手史倫貝根（Marrit Steenbergen），她在準決賽以第一名出線。在決賽，何詩蓓的反應時間以第3名落池，之後逐漸帶出，並以24秒83的時間
第1名轉池，在之後的50米，奧卡拉瑾力追何詩蓓之下，最終奧卡拉瑾再度奪得冠軍，而何詩蓓以第2名觸池，時間是52秒59，與奧卡拉瑾相差0.33秒。
何詩蓓過去兩次出戰世錦賽，在2017及2019年都未能晉身女子100米的決賽，今次是她首次打入決賽，同時也為她首次在世錦賽中取得一面的獎牌。