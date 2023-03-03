游泳｜何詩蓓復出後400米自由泳再破港績 兼奪巴黎奧運資格

何詩蓓在美國佛羅里達州出戰「2023 TYR PRO SWIM SERIES」，這名東京奧運銀牌得主今日（3日）出戰女子400米自由泳，決賽游出4分05.84秒，摘下銀牌的同時，也刷新由自己所保持的香港紀錄，更達到巴黎奧運的A標（4分07秒90），率先取得參賽資格。

何詩蓓復出後首個參加的長池國際賽

2024巴黎奧運游泳項目的積分周期剛於本月1日展開，今次「2023 TYR PRO SWIM SERIES」正是周期開始後的首個大賽，吸引到列迪姬（Katie Ledecky）、麥堅杜舒（Summer McIntosh）及京治（Lilly King）等多位名將參加。港隊就有何詩蓓、吳欣鍵、劉紹宇、古逸豪及何甄陶出戰。「Pro Swim Series」各項賽事決賽分成A、B及C三級，初賽最快的八名泳手晉級A級決賽，隨後每八人進入B及C級。

今次賽事是去年中因傷退出長池世錦賽的何詩蓓復出後，首個參加的長池國際賽，惟她並無出戰100米自由泳，首日僅亮相400自。何詩蓓在初賽游出4分11秒36，以次名晉身A級決賽。休息半日後，何詩蓓再在決賽落場，結果游出4分05秒84獲第二名，更達到巴黎奧運的A標（4分07秒90），率先取得參賽資格。她亦同時打破自己去年創下的香港紀錄，舊紀錄為4分08秒64。