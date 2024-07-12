游泳｜港績保持者卓銘浩控訴被逐出港隊 總教練反駁有紀律問題

擁11項港績紀錄的22歲男子泳手「小飛魚」卓銘浩接受傳媒訪問，指控被游泳港隊以在亞運期間「多次違反港隊及體院規定」為由要求退隊，但自己不知道違反哪些規定，懷疑是因傷患推卻為泳會出戰部分比賽而被封殺。 懷疑因傷推卻為泳會出戰被封殺 港隊總教練陳劍虹隨後在Facebook貼出與卓銘浩的對話截圖，指當中卓去年7月曾與陳劍虹道歉稱「犯下一個很大的錯誤，影響港隊規矩」，陳亦表示卓「違反的紀律衹有我們教練組和體院，泳總高層知道，我們不能將你（卓）的事張揚出去，那會影響你（卓）的前途」，不過未有公開是甚麼紀律問題。

被指備戰亞運多次違反港隊體院規定 卓銘浩與父親接受專訪，指自己去年5月比賽時用力過度打斷右手腕韌帶，醫生雖建議其休息，他仍於8月為泳會出戰香港錦標賽。但教練張嬋鶯要求他參加4項個人賽、4項接力賽，連同初賽最少游11場，卓銘浩就希望減少參加兩項接力賽以留力9月杭州亞運。然而張嬋鶯卻回覆指若認為「吃不消」，會建議港隊教練他不用參加亞運接力，籲卓「好自為之」。 出席率百分百 惟認於節日外出喝酒 卓銘浩與隊友在杭州亞運打破男子4×100米自由泳香港紀錄，回港後因病缺席訓練，復操後表現不達標，港隊教練薜瑞鵬斥其練習態度對團隊沒有貢獻，要求他退隊。總教練陳劍虹通知卓銘浩，經教練團隊開會後，「鑒於其備戰亞運會週期的整體表現，多次違反港隊及體院規定」，要求他退出港隊，體育學院游泳部亦決定終止其獎學金運動員資助，去年12月生效。卓銘浩強調自己出席率是百分百，想不到亞運期間違反了哪些規定，惟承認曾於節日期間與朋友外出吃飯時喝酒，「我覺得我喺教練眼中做咩都違規，我呼吸可能都係違規。」卓父反問若兒子態度不認真「11項香港紀錄係咪大風刮嚟？」，要求當局交代決定原因。

至於會否希望回歸港隊，卓銘浩稱很愛游泳，但現已退出就不會輕易重返泳壇。 陳劍虹稱「下流之人必須清除」 游泳港隊總教練陳劍虹在報道刊出後於社交平台貼出多張與卓銘浩的對話截圖，指只想全力備戰奧運，「但是這世界上偏偏有如此下流之人，衹能將對話公佈，害群之馬，就必須清除！奧運之前，不會再就此事做任何回覆！」截圖中卓銘浩於去年7月24日向陳表示「知道自己犯一下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（運動員）⋯⋯我犯下一個又一個的錯，你也一次又一次給我機會⋯⋯會努力的找回以前的卓銘浩⋯⋯回去當一個好的榜樣」。