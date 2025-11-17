熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-11-17 16:00:00

溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢 奪美國站女子冠軍（有片）

分享：
溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu） 奪美國站女子冠軍。（路透社）

溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu） 奪美國站女子冠軍。（路透社）

現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍，距離2026冬奧開幕只剩不到3個月時間前，展現積極備戰的成果。

劉美賢不滿意跳躍表現

美籍華裔的劉美賢，在自由滑中以140.54分的精彩演出，總分214.27分奪冠，日本選手渡邊倫果連續第二年屈居亞軍，得分210.96。雖然奪冠，但劉美賢對裁判分數略感意外，稱自己對跳躍表現不滿意，得知領先時亦感到困惑， 「我不太喜歡自己的表現，尤其是跳躍時感覺不太好。」劉美賢在贏得個人首個國際滑聯大獎賽冠軍後說。

adblk5
溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）一度退役，後來復出取得好成績。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）在2026冬奧開幕前狀態大勇。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）稱自己對跳躍表現不滿意。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）贏得個人首個國際滑聯大獎賽冠軍。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。（路透社） 溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢（Alysa Liu）力壓日本及格魯吉亞選手。（路透社）

現年20歲的劉美賢曾於2022年退役，但在2024-2025賽季復出，並於今年較早前在波士頓奪得世界冠軍，成為明年2月意大利冬季奧運奪金熱門之一。

原文刊登於 Yahoo 體育

ADVERTISEMENT

ad