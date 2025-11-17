溜冰｜美籍華裔美少女劉美賢 奪美國站女子冠軍（有片）

現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍，距離2026冬奧開幕只剩不到3個月時間前，展現積極備戰的成果。

劉美賢不滿意跳躍表現

美籍華裔的劉美賢，在自由滑中以140.54分的精彩演出，總分214.27分奪冠，日本選手渡邊倫果連續第二年屈居亞軍，得分210.96。雖然奪冠，但劉美賢對裁判分數略感意外，稱自己對跳躍表現不滿意，得知領先時亦感到困惑， 「我不太喜歡自己的表現，尤其是跳躍時感覺不太好。」劉美賢在贏得個人首個國際滑聯大獎賽冠軍後說。