溫布頓｜「世一」艾卡拿斯 麥維迪夫分途出擊

重返「世一」的西班牙新星艾卡拿斯(Alcaraz)及三號種子麥維迪夫(Medvedev)，今天會在溫布頓男單首圈相繼亮相，矢言憑大勇狀態，一嘗在這項草地大賽封王的滋味。

被認為是網壇現今最強新星的一號種子、20歲的艾卡拿斯，今年已5奪錦標，累計44戰40勝，暫時僅少三號種子麥維迪夫1場勝仗；早前4項錦標全是泥戰，但上周在英國皇后會盃封王，是個人歷來首項草地賽冠軍，大大增強今屆參賽信心，誓要突破個人上屆最佳第4圈(16強)的成績。

128名男單首圈參賽者中，年紀列第5輕的艾卡拿斯賽前說：「我常說要打得進取些，這亦是我的風格及草地賽最重要的事情，我已充滿力量，期待我的首場比賽。」艾卡拿斯今天的對手是世界排名534位的法國老將查迪(Chardy)。

俄羅斯好手麥維迪夫，歷來出戰4屆溫網，最佳成績亦只是2021年的第4圈，他在今天會鬥世界排名391位的英國年輕球手費爾(Frey)。27歲的麥迪維夫說：「事實是大滿貫中，我在溫網的表現最差；我希望改進，盡力打出好表現，今年實現大目標。」2021年美網盟主麥維迪夫，今年首兩項大滿貫表現欠佳，分別在澳網第3圈及法網首圈出局。另外上屆男單亞軍、澳洲「壞孩子」基利奧斯(Kyrgios)因手腕韌帶撕裂，無奈在賽前退出。

